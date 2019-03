tg.la7

(Di martedì 19 marzo 2019) Questo era il suo desiderio ed i genitori ora vogliono rispettare la sua volontà. I curdi catturano 157 terroristi

paola_saluzzi : RT @TgLa7: Forse sepoltura in Siria per Lorenzo Orsetti, l'italiano ucciso dall'Isis - LucianaCiolfi : RT @TgLa7: Forse sepoltura in Siria per Lorenzo Orsetti, l'italiano ucciso dall'Isis - TgLa7 : Forse sepoltura in Siria per Lorenzo Orsetti, l'italiano ucciso dall'Isis -