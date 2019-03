Fiorello va dalla Carrà | Sono innamorato e

Il consiglio di Fiorello ad Ultimo : "Non fare come me. Ci vuole un attimo a passare dalla parte del torto" : "Vieni da zio Fiore che ti dico come si fa". Dall'alto della sua esperienza, Rosario Fiorello ha voluto dare un consiglio ad Ultimo, secondo classificato al Festival di Sanremo che non l'ha presa benissimo: non fare come lui. Durante la sua conferenza stampa mattutina - in cui ha spiegato perché il cantante non si è presentato al Rosario della Sera su Radio Deejay, alla quale era stato invitato - il comico ha raccontato di quando ...