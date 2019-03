Fiorella Mannoia | 29 3 esce nuovo album personale

Primi instore di Fiorella Mannoia per Personale - nuovo album dal 29 marzo prima del tour : Sono ufficiali i Primi instore di Fiorella Mannoia per Personale, nuovo album dal 29 marzo che darà un seguito ideale a Combattente, già portato sul palco del Festival di Sanremo attraverso il singolo Che sia benedetta scritto per lei da Amara. Gli appuntamenti con i fan cominciano direttamente con la data di rilascio dell'album e continuano nelle settimane successive fino ad arrivare a ridosso del tour che inizierà da Firenze con la tappa ...

Fiorella Mannoia a Roma e Taormina in estate : le nuove date del Personale Tour 2019 : Fiorella Mannoia a Roma e Taormina, in concerto in estate con il nuovo album di inediti. In uscita il prossimo 29 marzo, Personale - questo il titolo del nuovo disco dell'artista - conterrà 13 brani e verrà presentato a partire dal 7 maggio in tutta Italia. Il 29 luglio, Fiorella Mannoia sarà alla Cavea dell'Auditorio Parco della Musica di Roma mentre il 17 agosto sarà al Teatro Antico di Taormina, sono queste due delle nuove tappe annunciate ...

Fiorella Mannoia - esce il nuovo atteso album di inediti 'Personale' : esce venerdì 29 MARZO 'Personale' , il nuovo atteso album di inediti di Fiorella Mannoia che è già possibile acquistabile nella versione fisica in pre-order su Amazon e negli store digitali. Composto ...

8 marzo - Fiorella Mannoia al corteo di Roma : 'Non ci riporteranno indietro' : 'Non chiamiamola più Festa della Donna. Qui oggi si manifesta per scongiurare il tentativo di riportarci indietro. Non lo permetteremo e non succederà. Per fortuna, oggi non ci sono solo un sacco di ...

Svelata la data d’uscita del nuovo album di Fiorella Mannoia con tracklist e autori - da Amara a Zibba e Daniele Magro : Dopo settimane d'attesa, è finalmente ufficiale la data d'uscita del nuovo album di Fiorella Mannoia. Personale sarà rilasciato il 29 marzo prossimo, mentre in radio continua a essere trasmesso il singolo di lancio, Il peso del coraggio, per il quale ha ritrovato Amara, già tra gli autori di Che sia benedetta. E non sarà soltanto Amara a prendere parte al nuovo album di Fiorella Mannoia, che conterrà anche le parole di Zibba e Giulia Anania ...

LaCasaSiamoTutte : In concerto a Radio2 Live l’8 marzo con Emma - Giuliano Sangiorgi - Fiorella Mannoia e tanti altri : LaCasaSiamoTutte: In concerto a Radio2 Live l'8 marzo in occasione della Festa della Donna porta on air lo spettacolo del 26 gennaio che si è tenuto presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Tra gli ospiti compaiono Fiorella Mannoia, Paola Turci, Giuliano Sangiorgi, Noemi, Emma, Nicky Nicolai, Stefano Di Battista e Luca Barbarossa, che per l'occasione ha portato sul palco la Social Band di Radio2 con la quale sono ...

Emma Marrone parla dell’amicizia con Fiorella Mannoia e le colleghe : “Solo tra donne intelligenti” : Emma Marrone dice la sua sull’amicizia fra donne Nell’ultima puntata de La Vita in Diretta, in onda giovedì 28 febbraio, si è parlato dell’amicizia tra Emma Marrone e Fiorella Mannoia e più in generale dell’amicizia tra donne. È possibile essere amiche fra donne? Il talk show di Raiuno parte da questa domanda per cercare di […] L'articolo Emma Marrone parla dell’amicizia con Fiorella Mannoia e le colleghe: ...

Fiorella Mannoia raddoppia i live del 'Personale Tour' : nuove date anche a Roma - Milano e Firenze : Fiorella Mannoia raddoppia. Dopo l'annuncio dei primi 12 concerti nei teatri d'Italia di 'Personale Tour', il tour con cui la cantante tornerà sul palco per presentare dal vivo il suo nuovo album '...

Nuovi concerti di Fiorella Mannoia per Personale - arrivano le date autunnali : info e biglietti in prevendita : Sono annunciati i Nuovi concerti di Fiorella Mannoia in autunno, da tenersi dopo la prima sessione di live che l'artista romana ha pensato per il supporto del suo prossimo album di prossima uscita. I biglietti per i Nuovi spettacoli sono in prevendita dal 26 febbraio alle ore 16, mentre i punti vendita saranno attrezzati a cominciare dal 5 marzo. La consegna è invece prevista secondo le modalità abituali, con consegna tramite corriere ...

Fiorella Mannoia a Sanremo 2019 : compagno e vita privata. La carriera : Fiorella Mannoia a Sanremo 2019: compagno e vita privata. La carriera Chi è Fiorella Mannoia e carriera Nata a Roma il 4 aprile 1954, Fiorella Mannoia si è distinta, sin dall’inizio della sua carriera nel 1968, per il suo timbro vocale particolare. A 63 anni compiuti, il suo successo e la sua energia non accennano a diminuire. Del resto lei stessa, a Vanity Fair, aveva dichiarato che l’età è davvero solo un numero: “La vecchiaia è faccenda di ...

Fiorella Mannoia dice la sua sul mancato selfie tra Fedez e Obama : Fedez che si trova a San Francisco ha raccontato il curioso aneddoto nelle sue storie di “Instagram”, dove appare molto divertito:”Stamattina mi sveglio alle 8, vado in palestra, mi metto sul tapis roulant, inizio a correre, guardo di fianco a me e c’è Obama che fa la cyclette. Il mio istinto da italiano non mi ha tradito, perché la prima cosa che mi è venuta da fare è stato tirare fuori il telefono e gridargli: ‘Foto! Foto!’ ...

"Obama ha fatto bene a negare il selfie a Fedez". Lite social tra Fiorella Mannoia e il rapper. Poi il chiarimento : Piccola incomprensione social tra Fiorella Mannoia e Fedez. Il rapper aveva raccontato tramite il suo profilo Instagram di avere incontrato Barack Obama in palestra, e l'ex presidente si era rifiutato di scattare un selfie con lui. "Ho aspettato che si mettesse a fare la panca di fianco a me, dicendomi 'hey man, good morning'. Io gli ho detto 'Sorry, can I take a picture with you?'. Lui mi guarda, con questo sorriso da presidente americano e mi ...