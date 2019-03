ilmessaggero

(Di martedì 19 marzo 2019) Il gruppo FCA ha annunciato oggi ai sindacati oltre 500 assunzioni di lavoratori interinali nelle prossime settimane alla Sevel di Atessa, Chieti, che produce i furgoni. 'In maggioranza saranno ...

Giovantoniotw : RT @magicaGrmente22: Fiat assume 500 giovani in Abruzzo per aumentare la produzione del Ducato - magicaGrmente22 : Fiat assume 500 giovani in Abruzzo per aumentare la produzione del Ducato - Il_Centro : #abruzzo #19marzo #gruppofca #fiat #peugeot #citroen #valdisangro #cgil #cisl #uil #fiom #lavoro #assunzioni… -