' Festa del papà' | l' editore Feltrinelli | ' Contro ogni forma di discriminazione'

Blastingnews

(Di martedì 19 marzo 2019) A seguito delle polemiche suscitate dalla campagna di marketing dell', relative al messaggio contenuto in uno slogan pubblicitario apparso nelle scorse ore nei negozi e in Rete, il colosso editoriale ha inviato a questa redazione un suo messaggio di scuse riferendo che "Siamo da sempredie siamo attenti alla sensibilità dei nostri Clienti. Per queste ragioni, stiamo intervenendo facendo rimuovere il messaggio dai nostri negozi e dal sito internet. Ci scusiamo!"., come si ricorderà, nelle scorse aveva lanciato una campagna sconti suo suoi prodotti editoriali, la stessa è valida fino al 19 marzo 2019, e lo ha fatto proprio in occasione della "del", che cade in data odierna. Il messaggio incriminato, in particolar modo dalle associazioni dei padri separati, ma anche dalla gente comune, mostrava il disegno di un ...

forumJuventus : Buona festa del papà ?? #HappyFathersDay - UNHCRItalia : Valens ha preso per mano sua moglie e con i bimbi in braccio, sono andati a piedi dalla Repubblica Democratica del… - RengaOfficial : Poi crescono... diventano grandi... ed è vero che non te ne accorgi neanche. Ti ritrovi sul letto a guardare il tem… -