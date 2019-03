Festa del papà | bufera per la campagna «Io comunque preferisco la mamma» della Feltrinelli

Festa del papà - la dolce dedica di Marc Marquez all’amato genitore sui social : Marc Marquez celebra la Festa del papà sui social con una dolce dedica ed una foto accanto all’amato genitore Anche i campioni del mondo celebrano la Festa del papà. Marc Marquez infatti ha postato sui social una dolce foto in cui è immortalato accanto al padre, a didascalia della quale ha scritto: “felice giorno a tutti i papà e specialmente al mio. Ti amo molto”. L'articolo Festa del papà, la dolce dedica di Marc ...

'Festa del papà' - l'editore Feltrinelli : 'Contro ogni forma di discriminazione' : A seguito delle polemiche suscitate dalla campagna di marketing dell'editore Feltrinelli, relative al messaggio contenuto in uno slogan pubblicitario apparso nelle scorse ore nei negozi e in Rete, il colosso editoriale ha inviato a questa redazione un suo messaggio di scuse riferendo che "Siamo da sempre contro ogni forma di discriminazione e siamo attenti alla sensibilità dei nostri Clienti. Per queste ragioni, stiamo intervenendo facendo ...

Chiara Ferragni e Fedez - la Festa per il primo compleanno del figlio Leone a tema baby shark : Come da tradizione "Ferragnez" i festeggiamenti per il primo compleanno di Leone sono iniziati già da qualche giorno. Il figlio di Fedez e Chiara Ferragni ha compiuto un anno nel...

Festa del Papà - tutte le foto dei vip con gli auguri. Da Gassman a Fedez : Laura Pausin i rende omaggio all'uomo che più di tutti l'ha aiutata a entrare nel mondo della musica insegnandole a cantare, ma anche accompagnandola ai provini. Sui social mostra una foto di quando ...

Festa del papà – Il messaggio di Federica Nargi per Alessandro Matri è commovente : “ti guardo e rimango sempre più innamorata” [FOTO] : Il messaggio speciale di Federica Nargi per Alessandro Matri nel giorno della Festa del papà Federica Nargi e Alessandro Matri sono una delle coppie più amate d’Italia. Solo pochi giorni fa, la bella ex velina ha dato luce alla sua secondogenita, la piccola Beatrice, che ha portato gioia e amore. Un regalo speciale per Alessandro Matri, che oggi dunque celebra la Festa del papà con un sapore ancor più dolce. E’ proprio per ...

Il figlio di Marco Biagi : "Quella sera lo aspettavo a casa per la Festa del papà" : "Il 19 marzo del 2002 era un martedì, la sera che uccisero mio padre ero in casa, con mia madre e mio fratello Francesco. Mio babbo mi aveva accompagnato, quella mattina, sui viali, a Bologna, al ritrovo con i compagni di scuola, perché facevo una gita di classe a Mantova". Il figlio di Marco Biagi, Lorenzo, 30 anni, ha raccontato a Adnkronos il ricordo del tragico giorno di 17 anni fa in cui le Nuove Br uccisero il giuslavorista a ...

Festa del PAPÀ - 19 MARZO 2019/ Chef Rubio 'Auguri a quelli in fondo al mare' : FESTA del PAPÀ, oggi 19 MARZO 2019. Gli auguri dello Chef Rubio: "Auguri a tutti i PAPÀ che stanno in fondo al mare e che non ce l'hanno fatta"

Festa della mamma 2019 - la data in Italia e nel resto del mondo : In Italia si celebra oggi, giorno dedicato a San Giuseppe, la Festa del papà . Ma se la data della ricorrenza dedicata ai padri è ben nota, lo stesso non si può dire per quanto riguarda per la Festa ...

Festa del papà 2019 - gli auguri vip. Conte posta la foto col figlio : Non solo politica natualmente, tutto il mondo dello spettacolo è impegnato a celebrare via social la Festa del papà. Federico Lucia, in arte Fedez , festeggia due eventi in uno: il 19 marzo infatti è ...

Perché è oggi la Festa del papà? : C'entra san Giuseppe, il "papà adottivo" di Gesù, almeno nei paesi di tradizione cattolica come l'Italia

Frittelle di riso per la Festa del papà : ricetta siciliana : Le Frittelle di riso sono un dolce tipico della pasticceria siciliana che si prepara per la Festa del papà, insieme alle zeppole. La ricetta siciliana