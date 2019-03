Ferrara Per la Giornata mondiale della Poesia reading dedicato alla primavera

Mario Tozzi contro Ferrara e Maglie : 'Chi insulta e odia Greta lo fa per nascondere i sensi di colpa' : Mario Tozzi, perché in tv si fanno tanti programmi con approfondimenti sulla cronaca e la politica, mentre quando si parla di ambiente ci si limita alle emergenze? 'Forse perché per il telespettatore ...

Ferrara - la truffa dei cavalli : "Ci servono per aiutare i disabili". Finivano in corse clandestine o macellati : Gli acquirenti sparivano senza pagare gli animali, che a loro dire erano destinati all'ippoterapia. Denunciate otto persone

GRETA THUNBERG - LA STUDENTESSA CHE LOTTA PER IL CLIMA/ Giuliano Ferrara 'La detesto' : GRETA THUNBERG è la 16enne STUDENTESSA svedese che sta LOTTAndo per il CLIMA. La giovane sembra dividere l'opinione pubblica

Juve-Atletico - per Ciro Ferrara 'c'è pessimismo - ma l'impresa è possibile' : Mancano meno di 24 ore alla partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Atletico di Madrid. E, nonostante tutto quello che possano dire la società e i vari commentatori sportivi, si tratta di una partita decisiva che, per molti tifosi, può valere l'intera stagione. D'altra parte, le ultime prestazioni della Vecchia Signora in Serie A, nonostante si siano concluse con delle vittorie, non hanno convinto la ...

Tentato suicidio in carcere a Ferrara Per il killer in "tempesta emotiva" : Si è sentito demonizzato e ha Tentato il suicidio, ingerendo dei farmaci. E' ricoverato in gravi condizioni, nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Ferrara, Michele Castaldo, l'uomo di 57 anni, reo confesso dell'omicidio della ex compagna Olga Matei, il cui caso aveva fatto discutere per il dimezzamento della pena in appello con una sentenza che ha concesso le attenuanti anche per la 'tempesta emotiva' determinata dalla gelosia. ...

Uln Consalvo (calcio) - a Ferrara Per studiare i metodi Spal : Uln Consalvo (calcio), parte dello staff tecnico in viaggio verso Ferrara per studiare i metodi Spal Il rapporto di collaborazione del Consalvo con la Spal è sempre più intenso. La società cara al presidente Umberto Consalvo e alla sua vice Francesca Spila invierà una delegazione a Ferrara per studiare da vicino i metodi di allenamento del club emiliano. A guidare il gruppo capitolino ci sarà il responsabile della Scuola calcio Armando ...

Darwin Day 2019 - cos'è e perché si festeggia. Eventi a Milano - Bologna e Ferrara : E ancora oggi viene festeggiata con una serie di appuntamenti in tutto il mondo, anche in Italia . Il Darwin Day è un'occasione per raccontare la scienza agli appassionati e coinvolgere grandi e ...

Juventus - Ferrara in vista dell’Atletico : “fondamentale il recupero di Chiellini e Bonucci” : “Come tutti gli anni, la Champions League per la Juventus e’ un obiettivo. Il fatto che sia arrivato un giocatore cosi’ importante, carismatico e determinante come Cristiano Ronaldo non fa che aumentare le possibilita’ che arrivi sino in fondo, ma non e’ scontato”. Sono le dichiarazioni di Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus e della Nazionale ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio ...

Due date italiane per la pianista Beatrice Rana : l'11 febbraio a Bologna e il 12 a Ferrara : Parte il 6 febbraio da Ginevra la tournée che porterà Beatrice Rana in alcune delle principali città americane fino alla Carnegie Hall di New York il 12 marzo. In mezzo ci saranno le tappe di Londra e ...

Pronostici Serie A/ Scommesse e quote 22giornata : il Torino va a Ferrara Per l'Europa : Pronostici Serie A: le quote e le Scommesse fissate per le partite programmate nella 22giornata del primo campionato, il 2 e 3 febbraio 2019.

Ecosostenibilità a Ferrara : arrivano i rimborsi per pannolini lavabili e lettiere : Ferrara premia l’Ecosostenibilità: l’amministrazione, per indirizzare i cittadini a condurre uno stile di vita senza l’utilizzo di materiali inquinanti ed una minore produzione di rifiuti, ha indetto per il 2018 due bandi relativi all’erogazione di contributi per i cittadini che acquistano kit di pannolini lavabili e lettiere vegetali per gatti. Bandi che saranno rinnovati anche per il 2019. Negli uffici del Comune sono arrivate ben 51 domande ...

Ferrara - torna a casa dal supermercato : Donatella travolta e uccisa in sella alla sua bici : La donna di 61 anni travolta da un'auto a poche centinaia di metri da casa dove stava tornando in sella alla sua bicicletta dopo la spesa in un vicino supermercato. Un impatto violentissimo che ha sbalzato a donna a diversi metri di distanza senza lasciarle scampo. Inutile l'intervento degli operatori del 118 giunti sul posto anche con l'elisoccorso.Continua a leggere

La moda diventa elemento di modernità nelle opere del ferrarese Giovanni Boldini in mostra al Palazzo dei Diamanti di Ferrara : La moda diventa nelle opere del ferrarese Giovanni Boldini elemento fondante della poetica della modernità, interpretazione della raffinata epoca che segna il passaggio dall’Ottocento al Novecento. Boldini il “pittore dell’eleganza”, come fu definito nel 1931 dalla rivista Vogue in occasione della prima retrospettiva parigina a lui dedicata qualche mese dopo la morte, ha dato vita a una formula ritrattistica chic e di successo. Ha creato un ...