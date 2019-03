Fernando Alonso prosegue nel suo 2019 perfetto | ma è già pronto per Indianapolis | Le Mans

Mille Miglia Sebring 2019 : Fernando Alonso e la Toyota colpiscono ancora e si aggiudicano la prova americana del WEC : Fernando Alonso e la Toyota colpiscono ancora. Dopo la 24 Ore di Le Mans, il pilota spagnolo ha conquistato insieme allo svizzero Sébastien Buemi e al giapponese Kazuki Nakajima il successo della 1000 Miglia di Sebring, prova americana del campionato endurance. Un successo mai in discussione quello dell’equipaggio del team nipponico che si è ritrovato al comando della gara fin dalle prime battute, cedendo lo scettro del comando solo al ...

Fernando Alonso presenta il suo nuovo team eSports per il 2019 : Lei stessa, ha affermato: 'Il simracing è abile nel colmare i distacchi tra lo sport reale e il gioco virtuale, quando si tratta di strategia, competizione e abilità. Entrando nel team di Fernando ...

F1 - Fernando Alonso ha chiuso con il passato : “il circus non mi manca per niente - non guarderò il Gp d’Australia” : Lo spagnolo ha ammesso di non avere alcuna nostalgia della Formula 1, concentrandosi esclusivamente sulla nuova avventura nel WEC Dopo diciotto anni, Fernando Alonso non parteciperà al Gp d’Australia di Formula 1, primo appuntamento in calendario. Il pilota spagnolo ha lasciato il circus al termine della scorsa stagione, preferendo cimentarsi in altre sfide come per esempio il WEC. Andrej ISAKOVIC / AFP In questo week-end, l’ex ...

Mille Miglia Sebring 2019 - Fernando Alonso torna in pista : secondo tempo nelle prove libere : Fernando Alonso è salito a bordo della Toyota per disputare la seconda sessione di prove libere 2 della 1000 Miglia di Sebring, imperdibile Classica del Mondiale WEC (la rassegna iridata riservata alle corse di endurance). Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno ha timbrato un buon 1:42.262, migliore rispetto ai tempi siglati dai compagni Buemi e Nakajima con cui condividerà l’automobile nel weekend ma a oltre mezzo secondo da ...

Fernando Alonso si lancia verso la 1000 Miglia di Sebring - nuovo obiettivo per lo spagnolo prima di Indianapolis : Fernando Alonso è già concentrato sul suo prossimo obiettivo stagionale, la 1000 Miglia di Sebring che andrà in scena tra venerdì 15 e sabato 16 marzo sullo storico tracciato della Florida. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno, che in stagione ha già vinto la 24 Ore di Daytona, sarà impegnato insieme a Sebastian Buemi e Kazumi Nakajima nella terzultima tappa del Mondiale WEC. L’asturiano teme molto la durezza del tracciato ...

Tenacia e determinazione - Fernando Alonso raccoglie la sfida : lo spagnolo si cimenta nella challenge #ThePlankas [VIDEO] : Il pilota spagnolo si è cimentato nella challenge lanciata dalla sua fidanzata e dalla modella Renata Zanchi, postando il video sui social e lanciando la sfida a Marquez, Lorenzo e David Bisbal La challenge l’hanno creata Linda Morselli e Renata Zanchi, una sfida che consiste in trenta giorni di plank per scolpire i propri addominali. Un po’ per scherzo e un po’ sul serio, #The Plankas sta prendendo piede sui social, ...

F1 - Fernando Alonso : “Se mi dovesse cercare un top team tornerei a gareggiare nel circus” : Al sito iberico marca.com Fernando Alonso apre le porte ad un possibile ritorno in Formula 1, con il vincolo però che a cercarlo debba essere un top team, per poter ritornare sui suoi passi e rientrare nel circus. L’eventualità potrebbe concretizzarsi già a partire dal Mondiale del prossimo anno solare. Così lo spagnolo: “La Formula 1 mi mancherà sempre perché lì ci sono le auto più veloci del pianeta. Per raggiungere una squadra ...

Fernando Alonso verso il ritorno in McLaren? 'S'è già fatto fare il sedile della monoposto' : La sorpresa, tra gli addetti ai lavori, è stata grossa: Fernando Alonso , fresco 'dimissionario' dalla Formula 1 dopo tante stagioni travagliate, ai box della McLaren per i test sul circuito del ...

Fernando Alonso verso il ritorno in McLaren? "S'è già fatto fare il sedile della monoposto" : La sorpresa, tra gli addetti ai lavori, è stata grossa: Fernando Alonso, fresco "dimissionario" dalla Formula 1 dopo tante stagioni travagliate, ai box della McLaren per i test sul circuito del Montmelò a Barcellona. Di più: l'ex pilota di Benetton, Ferrari e McLaren si sarebbe addirittura fatto "fa

F1 – Parole Fernando Alonso : L’entusiasmo di Fernando Alonso dopo l’annuncio del suo nuovo ruolo di ambasciatore McLaren: le Parole dello spagnolo Importanti novità in casa McLaren: il team ha annunciato oggi finalmente il nuovo ruolo che Fernando Alonso vestirà per il futuro. Lo spagnolo ha fatto tanto parlare di se col suo arrivo a Barcellona durante l’ultima sessione di test invernali di F1, attualmente in corso al Montmelò. In tanti pensavano di ...

F1 - Test Barcellona 2019 : Fernando Alonso al volante della McLaren? Lo spagnolo è atterrato in terra catalana : Fernando Alonso potrebbe tornare a guidare una vettura di Formula Uno già durante i Test di Barcellona che sono incominciati nella giornata odierna. Il due volte Campione del Mondo, reduce dal trionfo alla 24 Ore di Daytona e pronto per affrontare la 500 Miglia di Indianapolis dove andrà a caccia della Tripla Corona, potrebbe infatti mettersi al volante della McLaren come ha anticipato la Gazzetta dello Sport. Lo spagnolo ha infatti provato il ...

500 Miglia Indianapolis - conto alla rovescia per Fernando Alonso : sarà in gara col numero 66 : Fernando Alonso si sta preparando per disputare la 500 Miglia di Indianapolis, grande classica del motorsport che andrà in scena il prossimo 26 maggio sul mitico ovale dell’Indiana. Il due volte Campione del Mondo di F1, che lo scorso anno si impose anche nella 24 Ore di Le Mans e che poche settimane fa ha trionfato alla 24 Ore di Daytona, punta senza mezzi termini alla vittoria per completare la mitica Tripla Corona. Il 37enne sarà al ...

Fernando Alonso e la romantica sorpresa a Linda Morselli : “non può essere importante solo il 14 febbraio mi aveva detto - ma poi…” [VIDEO] : Fernando Alonso romanticone: la speciale sorpresa per la sua Linda Morselli nel giorno di San Valentino Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Fernando Alonso e Linda Morselli. L’ex pilota di F1, fresco vincitore della 24 ore di Daytona, ha portato in una località calda e marina la sua dolce metà per una vacanza romantica e rilassante. La bellissima modella italiana ha nei giorni scorsi pubblicato delle Storie Instagram ...

24 Ore Le Mans 2019 : Fernando Alonso ci sarà per centrare uno storico bis : Mancava solo l’ufficialità ed ecco che è arrivata: Fernando Alonso compare tra gli iscritti della 87esima edizione della 24 Ore di Le Mans, la gara di endurance più illustre e famosa del mondo. Nel 2019 la corsa della Sarthe si disputerà tra il 15 e 16 giugno e, come detto, vedrà al via il due volte campione del mondo della Formula Uno. Al momento sono state confermate 42 vetture sulle 60 previste e il pacchetto sarà completato nelle ...