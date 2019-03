Fenerbahce-Scandicci | Champions League volley femminile | orario d’inizio e come vederla

Volley femminile - Champions League 2019 : Scandicci sogna la rimonta - le toscane in casa del Fenerbahce per raggiungere la semifinale : Compito decisamente complicato per Scandicci, chiamata ad una prodigiosa rimonta contro la formazione turca del Fenerbahce nella partita di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018-2019 di Volley femminile. La squadra guidata da Carlo Parisi scenderà in campo in Turchia senza nulla da perdere, ben consapevole di trovarsi di fronte un avversario di assoluto valore e determinata a giocarsi fino in fondo le proprie opportunità di ...

CEV Volleyball Champions League : Scandicci cade contro il Fenerbahce : CEV Volleyball Champions League: la Savino Del Bene Scandicci ha perso nella gara d’andata dei quarti contro il Fenerbahce Comincia in salita l’avventura della Savino Del Bene Scandicci nei quarti di finale della CEV Volleyball Champions League. Nella gara di andata, al Mandela Forum di Firenze, le toscane lottano per lunghi tratti alla pari con il Fenerbahce Opet Istanbul, ma escono dal campo sconfitte per 1-3. Un risultato ...

Volley : Champions Femminile - Scandicci si fa battere in casa dal Fenerbahce : IL TABELLINO- SAVINO DEL BENE Scandicci - Fenerbahce OPET ISTANBUL 1-3, 19-25, 25-23, 19-25, 21-25, SAVINO DEL BENE Scandicci: Malinov 4, Ferreira Da Silva 6, Haak 24, Stevanovic 4, Bosetti 11, ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Scandicci lotta ma non basta. Il Fenerbahce espugna Firenze - strada in salita per la semifinale : La sfida di questa sera si annunciava particolarmente complicata e il risultato finale ha purtroppo confermato la previsione. Nella sfida di andata dei quarti di finale della Champions League 2018-2019 di Volley femminile, la formazione toscana della Savino Del Bene Scandicci è stata sconfitta in casa con il punteggio di 1-3 (19-25; 25-23; 19-25; 21-25) dalle turche del Fenerbahce. La squadra allenata dal serbo Zoran Terzic ha messo in campo ...

LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul volley femminile - Champions League 2019 in DIRETTA. Le turche tornano avanti : 1-2 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Scandicci-Fenerbahce, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley femminile. Al Mandela Forum di Firenze andrà in scena una partita fondamentale per le toscane che vanno a caccia dell’impresa contro la corazzata turca, serve una vittoria per poter ambire seriamente alle semifinali visto che settimana prossima bisognerà affrontare l’ostica trasferta di Istanbul. Le ...

Scandicci-Fenerbahce volley femminile - Champions League oggi (13 marzo) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi mercoledì 13 marzo si gioca Scandicci-Fenerbahce, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley femminile. Al Mandela Forum di Firenze le toscane cercheranno l’impresa contro la corazzata turca, l’obiettivo è quello di ottenere un risultato favorevole in vista del match di ritorno in programma la prossima settimana a Istanbul. Le ragazze di coach Carlo Parisi sono chiamate a un autentico colpaccio contro le ...