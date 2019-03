Favino è Craxi | l' incredibile somiglianza nel film ' Hammamet'

Pierfrancesco Favino sarà Bettino Craxi in un film diretto da Gianni Amelio : A marzo inizieranno le riprese del film Hammamet, su Bettino Craxi: ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito Socialista Italiano. Il film racconterà gli ultimi due anni circa nella vita di Craxi, che morì nel gennaio 2000 ad Hammamet, in