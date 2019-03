Fattura elettronica doppia | come annullarla senza subire sanzioni

Verifica Fattura elettronica 2019 : come controllare online i documenti : Verifica fattura elettronica 2019: come controllare online i documenti Dove controllare le fatture elettroniche come funziona la Verifica fattura elettronica, ovvero come monitorare i documenti emessi e ricevuti ed evitare eventuali errori? Le funzionalità di invio e monitoraggio si trovano sul portale Fatture e Corrispettivi. Per accedere alle funzioni di controllo sarà necessario selezionare la voce fatturazione elettronica, e di seguito ...

Quanto costa la Fattura elettronica 2019 e come farla gratis online : Quanto costa la fattura elettronica 2019 e come farla gratis online Costo fattura elettronica 2019 online Dal primo gennaio 2019 è scattato l’obbligo di fatturazione elettronica. Al netto di alcune eccezioni (contribuenti minimi e forfettari), insomma, non basterà più la semplice fattura in formato cartaceo o digitale. fattura elettronica 2019: solo uno scambio di dati La fattura è un documento in cui vengono riportati i dati fiscali del ...

Fisco - lotta all'evasione fa incassare 16 miliardi. Fattura elettronica blocca frodi Iva : La lotta all'evasione ha fruttato nel 2018 la cifra di 16,2 miliardi per le ordinarie attività di controllo, l'11% in più del 2017. Lo annuncia l'Agenzia delle Entrate, spiegando che le somme sono ...

Fattura elettronica 2019 : obbligo B2B e B2C differenza e come si fa : Fattura elettronica 2019: obbligo B2B e B2C differenza e come si fa obbligo e differenza tipologie Fattura elettronica Il 1° gennaio 2019 scatterà l’obbligo della Fattura elettronica per aziende e privati che operano in contesti B2B (Business To Business) e B2C (Business To Consumer). come si può intuire, il primo campo si riferisce alle relazioni tra professionisti e imprese con partita Iva. Il secondo, invece, riguarda le relazioni ...

Esonero Fattura elettronica 2019 : privati e aziende - cosa cambia : Esonero fattura elettronica 2019: privati e aziende, cosa cambia Come cambia l’ Esonero della fattura elettronica nel 2019 Novità importanti nel 2019 per privati e aziende che emettono fatture. Infatti, dal 1° gennaio del prossimo anno, entrerà in vigore l’obbligo di fattura elettronica a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Tuttavia sono previsti dei casi di Esonero, ...

Fatturazione elettronica - incontro a Ragusa : Si è parlato delle criticità legate alla Fatturazione elettronica, nel corso di un incontro promosso dall'associazione Commercialisti a Ragusa

Fattura elettronica pagata il 2019 emessa nel 2018 - quando va registrata? : Fattura elettronica pagata il 2019 emessa nel 2018, quando va registrata? Principio di cassa Fattura elettronica 2019 Tra i dubbi più frequenti in merito alla Fattura elettronica, sul finire dello scorso anno ma anche a inizio anno nuovo, il più comune riguardava la tempistica. In particolare quella di ricezione della Fattura, ovviamente correlata alla data di emissione. Ad esempio, una Fattura elettronica pagata nel 2019 ma emessa nel 2018 ...

Delega Fattura elettronica 2019 : costo e chi può averla : Delega fattura elettronica 2019: costo e chi può averla fattura elettronica 2019: come funziona la Delega In vista del primo gennaio 2019, quando entrerà in vigore la fatturazione elettronica, emergono delle novità per chi sarà soggetto all’ obbligo di e-fattura. A comunicarle proprio l’ Agenzia delle Entrate in questi giorni: le novità riguardano innanzitutto il modulo per il conferimento o la revoca delle deleghe per l’ uso ...

Fattura elettronica 2019 : termine invio o mancata consegna - cosa fare : Fattura elettronica 2019: termine invio o mancata consegna, cosa fare Tempo massimo invio Fattura elettronica 2019 Dalla teoria alla pratica il passo è stato breve, seppur non esente da polemiche e discussioni. Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di Fattura elettronica, anche se non per tutti. E solo con la pratica emergono dei casi che possono far venire fuori dubbi e richieste di chiarimenti. A tal proposito, cosa fare in ...

