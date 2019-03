Fair Play finanziario | il Tas assolve il Psg

Psg - nessuna violazione del Fair Play finanziario : il Tas chiude il caso : Sarà pure uscito dalla Champions League, ma il Psg può comunque festeggiare una delle sue vittorie più importanti, quella contro l'Uefa. Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, infatti, ha dato ragione al club parigino, annullando la decisione della Federcalcio europea che voleva tornare a investigare sui conti della società transalpina nel triennio 2015-...

Fair Play Finanziario - il Tas dà ragione al Psg contro la Uefa : Un ricorso accolto dal Tribunale Arbitrale dello Sport proprio perché la pratica è stata inoltrata oltre il tempo limite consentito.

Fair Play finanziario - il PSG sorride : il TAS accoglie il ricorso dei parigini : Fair play finanziario UEFA: PSG assolto dal TAS. Accolto il ricorso del club transalpino contro riapertura dossier Il Tas ha accolto il ricorso del Paris Saint-Germain, chiudendo di fatto la disputa con la Uefa sul Fair play finanziario. Il club transalpino si era rivolto al Tribunale arbitrale dello Sport di Losanna contro la decisione dell’organo di controllo finanziario della Uefa di riaprire lo scorso settembre il dossier ...

La Gazzetta attacca la Uefa : «Tanto parlare di Fair Play e poi non squalifica Simeone” : “Conta più il ritardo che il gesto cafone” Non l’hanno presa bene alla Gazzetta dello Sport la mancata squalifica di Simeone per l’esultanza diciamo al di sopra delle righe nella partita d’andata contro la Juventus. “fair play e` una parola bella – scrive Alessandra Bocci in un commento -, cosa buona e giusta, fair appunto. Poi arrivano le decisioni, e non sono tanto giuste e quindi non sono in linea con l’aggettivo ...

Fair Play finanziario : la Uefa apre un'indagine sul Manchester City. Rischia l'esclusione dalle coppe : NYON - L'Uefa ha ufficialmente aperto un'inchiesta sul Manchester City. Lo ha reso noto il governo del calcio europeo informando che 'La camera investigativa dell'ente di controllo finanziario dei ...

Manchester City - la Uefa apre un'inchiesta per violazione del Fair Play Finanziario : Il Manchester City potrebbe essere nei guai. La Camera Investigativa della Uefa, come spiegato in un comunicato ufficiale, ha aperto un'inchiesta nei confronti del club di Premier League per possibili ...

La UEFA ha aperto un’inchiesta sul Manchester City per presunte violazioni del Fair Play finanziario : La Commissione di controllo finanziario della UEFA — l’organo che vigilia sul rispetto delle norme del Fair play finanziario — ha aperto un’inchiesta sul Manchester City, squadra campione in carica del campionato inglese e attualmente agli ottavi di Champions League. L’inchiesta

12° Premio Sette Colli : ancora un successo all’insegna del Fair play : Folla delle grandi occasioni per la 12^ edizione del Premio Sette Colli (patrocinato dall’ANPOE, Associazione Nazionale Produttore e Organizzatori di Eventi) davanti ad un’imponente schiera di fotografi Fabrizio Pacifici ideatore e organizzatore dell’evento, ha premiato artisti, professionisti e personaggi Romani e Romanisti DOC, ma non solo. Visti sul palco del Nur Bar: la bandiera Franco Peccenini, che ha ricordato con ...

##Primarie Pd - in tv Fair play. Martina-Zingaretti : 1 mln al voto : Roma, 28 feb., askanews, - La promessa di nessuna alleanza con il Movimento cinque stelle, e tantomeno con la Lega,, il no concorde alla patrimoniale, un appello, comune, alla partecipazione al voto ...

Georgina - regalo da Lady Morata : il Fair Play di Juventus-Atletico Madrid : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - In vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League che ...

Fair Play di Juventus-Atletico Madrid : il regalo di Alice Campello a Georgina : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', TORINO - In vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League che ...

Prima B - Fair Play - il gesto di Stefano Brazzale è solo da applaudire : ecco cosa è successo : Siamo in Prima Categoria e si sta giocando la gara tra Virtus Saluggese e Valle Cervo Andorno, valida per la ventunesima giornata del girone B. Corre il 15' quando gli ospiti hanno una ghiotta chanche ...

Vincenzo Nibali : ‘Nel ciclismo non esiste il Fair play’ : Dalle pagine del giornale spagnolo Marca, Vincenzo Nibali è tornato a parlare a tuttotondo tra obiettivi stagionali, rinnovo contrattuale, episodi del passato ed attualità del ciclismo. Dagli Emirati Arabi Uniti, dove sta debuttando nell’UAE Tour, il campione del Team Bahrain Merida ha ribadito la priorità del Giro d’Italia nei suoi programmi per questa stagione ed è stato invece molto vago a proposito delle voci di ciclo mercato che lo hanno ...