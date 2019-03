Facebook | Youtube e la sparatoria in Nuova Zelanda | cosa è successo | e perché è facile

Fake news sui vaccini : ecco le contromisure di Pinterest - YouTube - e Facebook : Come riporta il quotidiano britannico 'The Guardian' , e come confermato dalla responsabile per la politica globale di Menlo Park, Monika Bickert, verranno eseguiti dei controlli sulle notizie ...

Momo Challenge : allarme su WhatsApp - Facebook e YouTube : L' obiettivo di Momo però non è solo incutere paura, ma soprattutto sottrarre denaro e dati sensibili dai dispositivi di tutto il mondo. Si tratta quindi di una cybertruffa che sfrutta l' ingegneria ...

Allo smartphone gli italiani sono incollati a Youtube - Whatsapp e Facebook : (Foto: We Are Social) Abitudinari, amanti di Youtube e Whatsapp, con qualche speranza. Gli italiani online trascorrono ancora quasi due ore al giorno sui social media e sempre di più da mobile, tanto che persino l’ecommerce da smartphone comincia a fare meno paura. Molti gli spunti che arrivano dalla lettura del Digital 2019, il report lanciato dall’agenzia creativa We Are Social insieme alla piattaforma per il social media ...

Allo smartphone gli italiani sono incollati a Youtube - Whatsapp e Facebook : (Foto: We Are Social) Abitudinari, amanti di Youtube e Whatsapp, con qualche speranza. Gli italiani online trascorrono ancora quasi due ore al giorno sui social media e sempre di più da mobile, tanto che persino l’ecommerce da smartphone comincia a fare meno paura. Molti gli spunti che arrivano dalla lettura del Digital 2019, il report lanciato dall’agenzia creativa We Are Social insieme alla piattaforma per il social media ...