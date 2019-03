F1 – Leclerc sottovalutato da Vettel? L’ammissione di Seb | “ecco cosa ho detto a sua

sportfair

(Di martedì 19 marzo 2019) Sebastiannon sottovaluta il suo compagno di squadra: le parole del tedesco della Ferrari sul giovane CharlesArchiviato il Gp d’Australia, i piloti si preparano ad affrontare la seconda sfida della stagione 2019 di F1, in Bahrain. Reduci da un quarto e quinto posto non troppo soddisfacenti,avranno molto su cui pensare per tornare veloci e competitivi e dare del filo da torcere alle Mercedes.A Melbourne la Ferrari ha deciso di ‘congelare’ le posizioni, impedendo adi superare, nonostante ne avesse di più. Il giovane monegasco ha eseguito gli ordini, probabilmente anche consapevole che una volta superato il suo compagno di squadra non sarebbe comunque potuto andare all’attacco dei tre rivali in testa alla corsa.photo4/LapresseLa sfida interna in casa Ferrari, però, ci sarà: abbiamo assistito ancora ...