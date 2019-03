F1 | l’Alfa Romeo ‘rimprovera’ Raikkonen | il curioso team radio avvenuto durante il Gp

F1 - Mondiale 2019 : le squadre partecipanti. l’Alfa Romeo Racing : piloti - palmares - punti di forza e aspetti da migliorare : ALFA Romeo Racing piloti Kimi Raikkonen: nato il 17 ottobre del 1979 ad Espoo (Finlandia), il Kimi è la figura più esperta del Circus. Pronto a cominciare la sua 17esima stagione in F1, il finlandese riparte da dove aveva cominciato, o quasi vista la fusione tra la Sauber e il marchio Alfa Romeo che ha portato alla nascita dell’Alfa Romeo Racing. Nel 2001 l’esperienza di Raikkonen prese il via con la squadra svizzera, dopo che negli ...

Nuova Bmw M3 - pronta al sorpasso dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio [GALLERY] : La Nuova sportiva della Casa di Monaco spiata durante i test su strada non ha ormai quasi più segreti Dopo il debutto sul mercato della settima generazione della Bmw Serie 3, come di consuetudine si aspetta il debutto della versione ad alte prestazioni battezzata Bmw M3 e messa a punto dalla divisione Motorsport della Casa di Monaco. La Nuova generazione della Bmw M3 dovrà vedersela con l’Audi RS4, la Mercedes-AMG C63 e soprattutto con ...

F1 - Test Barcellona – Raikkonen analizza la prova dell’Alfa Romeo : “non abbiamo spinto a fondo - ma c’è potenziale per fare bene” : Raikkonen poco soddisfatto dell’ultima giornata di Test a Barcellona: il pilota dell’Alfa Romeo comunque convinto del buon potenziale della propria monoposto Ultima giornata di Test sul circuito di Barcellona piuttosto amara per l’Alfa Romeo. Lo Testimonia il 9° posto di kimi Raikkonen che, in giornata, ha causato la bandiera rossa che nella sessione mattutina ha costretto a far andare ai box i piloti con qualche minuto ...

F1 - l’Alfa Romeo Racing riparte da… Tatiana Calderon : la colombiana sarà collaudatrice per il 2019 : Il team di Hinwil ha deciso di affidare il ruolo di collaudatore per il 2019 alla colombiana, entusiasta per questa opportunità Il ruolo di collaudatore in Alfa Romeo sarà affidato a Tatiana Calderon nel corso del Mondiale 2019, come rivelato dalla scuderia sui propri canali ufficiali. Photo4/LaPresse Entrata a far parte del team nel 2017 come development driver, la colombiana ha effettuato anche alcuni test con la C32 del 2013, ...

F1 – Test Barcellona - Raikkonen senza grosse pretese : “io all’Alfa Romeo senza particolari aspettative” : Kimi Raikkonen fiducioso al termine della seconda giornata di Test a Barcellona: le dichiarazioni del finlandese post Day-2 Mentre la Ferrari rimugina sull’incidente di Sebastian Vettel durante la seconda giornata di Test a Barcellona, la McLaren, dopo il primo tempo di Lando Norris ieri, vanta con Carlos Sainz il miglior crono del giorno. Il Day-2 sul circuito di Montmelò ha visto scendere in pista quasi tutti i piloti che saranno ...

F1 – Secondo filming day per l’Alfa Romeo : Raikkonen sfreccia in pista al volante della C38 : Secondo filming day per l’Alfa Romeo nella giornata odierna: Kimi Raikkonen sfreccia sul circuito del Montmelò al volante della C38 In attesa che tutte le scuderia scendano in pista per gli ultimi test di domani prima dell’esordio Mondiale, l’Alfa Romeo Racing si è riservata il Circut de Catalunya del Montmelò tutto per se nella giornata odierna. La scuderia italiana ha svolto il suo Secondo filming day sulla pista ...

F1 - Antonio Giovinazzi : “Aver guidato l’Alfa Romeo nei test a Barcellona è stato come essersi svegliato la mattina di Natale” : Da domani si ricomincia: seconda ed ultima serie dei test collettivi di Formula Uno a Barcellona (Spagna). Dal 26 febbraio al 1° marzo il circuito del Montmeló darà modo ai team di testare il proprio materiale in vista dell’esordio iridato previsto il 17 marzo a Melbourne (Australia), nell’abituale scenario dell’Albert Park. Si può sorridere in casa Alfa Romeo Racing. La scuderia nata dalla fusione tra l’azienda nostrana ...

F1 - Antonio Giovinazzi : “Aver guidato l’Alfa Romeo nei test a Barcellona è stato come essersi svegliato la mattina di Natale” : Da domani si ricomincia: seconda ed ultima serie dei test collettivi di Formula Uno a Barcellona (Spagna). Dal 26 febbraio al 1° marzo il circuito del Montmeló darà modo ai team di testare il proprio materiale in vista dell’esordio iridato previsto il 17 marzo a Melbourne (Australia), nell’abituale scenario dell’Albert Park. Si può sorridere in casa Alfa Romeo Racing. La scuderia nata dalla fusione tra l’azienda nostrana ...

F1 - Mick Schumacher pronto per l’esordio nei rookie test : prima l’Alfa Romeo e poi la Ferrari? : Mick Schumacher potrebbe fare il suo esordio su una monoposto di F1 in Bahrain sulla Alfa Romeo CR38 prima di mettersi al volante della Ferrari SF90 in occasione dei test in-season di Barcellona. L’indiscrezione è stata riportata da it.motorsport.com che ha parlato dei giovani che disputeranno i rookie test 2019, le prove sono in programma dopo il secondo Gran Premio stagionale proprio al Sakhir: il regolamento impone alle squadre di ...

F1 – Test Barcellona - Raikkonen ha già trasformato l’Alfa Romeo : le parole di Kimi fanno sognare il team svizzero : Il pilota finlandese ha chiuso al secondo posto la giornata di oggi, apparendo molto soddisfatto davanti ai microfoni dei media Kimi Raikkonen si è già preso l’Alfa Romeo, sorprendendo al volante della nuova C38 in questi primi giorni di Test a Barcellona. Senza spingere a fondo, il finlandese ha chiuso la giornata di oggi al secondo posto, superato solo bel finale da Kvyat di soli 58 millesimi. AFP/LaPresse Un risultato esaltante ...

F1 – Test Barcellona - Raikkonen sminuisce la forza della Ferrari : “nessuna differenza con l’Alfa Romeo” : Kimi Raikkonen parla dopo la prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona: il pilota dell’Alfa Romeo palesa le sue sensazioni La prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona è andata in scena, incoronando pilota più veloce Sebastian Vettel. In vista dell’esordio del campionato mondiale 2019, anche Kimi Raikkonen è sceso in pista segnando con la sua nuova Alfa Romeo il quinto tempo di giornata. Il pilota finlandese, al ...

l’Alfa Romeo svela la monoposto di Raikkonen e Giovinazzi : L'Alfa Romeo Racing ha scelto la pista per battezzare la C38 che guideranno Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi nella stagione 2019 di Formula 1. La vettura svelata solo in parte a Fiorano, ha fatto il debutto nei test al Montmelò. Prima di scendere in pista l'ex ferrarista Kimi Raikkonen, affiancato da Antonio Giovinazzi, hanno sollevato il telo che la copriva, hanno posato con il team principal Frederic Vasseur accanto alla C38 ...

Dulcis in fundo - ecco l’Alfa Romeo Racing C38! : Alle 8.30, esattamente 30 minuti prima che le monoposto di F1 scendessero in pista per la prima volta nel 2019, Alfa Romeo Racing ha presentato la nuova Alfa Romeo Racing C38. Di seguito i commenti degli uomini del team, inclusi i due nuovi piloti Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, che riporta l’Italia sulla griglia. Frédéric […] L'articolo Dulcis in fundo, ecco l’Alfa Romeo Racing C38! sembra essere il primo su ...

F1 – Raikkonen “Iceman” - Giovinazzi tricolore : i caschi dei piloti dell’Alfa Romeo [GALLERY] : Raikkonen e Giovinazzi svelano i loro nuovi caschi per la stagione 2019 di F1 in Alfa Romeo E’ stata svelata questa mattina in pitlane a Barcellona la nuova livrea dell’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Pochi minuti prima di scendere in pista per la prima giornata di test sul circuito spagnolo, i due piloti hanno tolto i veli alla nuova C38. Insieme al nuovo design della loro monoposto, i due piloti Alfa Romeo ...