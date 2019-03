F1 | Hamilton non si fida della Ferrari | “pensavo fosse davanti a noi | ma nelle prossime

F1 Mercedes - Hamilton : «A Melbourne non era la vera Ferrari» : ROMA - Il deludente esordio della Ferrari nel mondiale di F1 è stato solo un episodio e la Rossa, già dal prossimo appuntamento, tornerà a lottare al vertice. Ne è convinto Lewis Hamilton, secondo nel ...

F1 – Bottas non realizza - Hamilton pronto a lavorare con gli ingegneri e Verstappen soddisfatto : le prime parole dei protagonisti del Gp d’Australia : Bottas senza parole, Hamilton pronto a lavorare per migliorare e Verstappen soddisfatto: le prime parole dei tre protagonisti del Gp d’Australia prima di salire sul podio La prima gara della stagione 2019 di F1 non ha lasciato delusi gli appassionati delle quattro ruote: una splendida doppietta Mercedes, con Bottas ad avere la meglio sul compagno di squadra campione del mondo in carica. Terzo posto per la Red Bull di Max Verstappen, ...

Hamilton soddisfatto : 'Non potevamo cominciare meglio' : Qui - aggiunge il campione del mondo inglese - tra noi e gli altri c'è quasi un secondo ed è tutto molto positivo, non potevamo cominciare meglio la stagione'. Seconda posizione per l'altro pilota ...

Melbourne - Hamilton soddisfatto : 'Non potevamo cominciare meglio' : Qui - aggiunge il campione del mondo inglese - tra noi e gli altri c'è quasi un secondo ed è tutto molto positivo, non potevamo cominciare meglio la stagione'. Seconda posizione per l'altro pilota ...

Formula 1 - Hamilton dopo la pole al GP Australia : 'Non pensavo fossimo migliorati così' : "Abbiamo cercato di ottimizzare il bilanciamento, da Barcellona a qui abbiamo fatto un grande miglioramento di assetto e sembra aver funzionato, non ci aspettavamo questa differenza di prestazione". ...

Hamilton'non potevamo cominciare meglio' : ''Qui - aggiunge il campione del mondo inglese - tra noi e gli altri c'e' quasi un secondo ed è tutto molto positivo, non potevamo cominciare meglio la stagione''. Seconda posizione per l'altro ...

Formula1 Australia Hamilton : "Grande inizio - non ce lo aspettavamo" : "Questo è un davvero un ottimo inizio", le prime parole di Lewis Hamilton alla fine delle qualifiche del GP di Australia in cui ha conquistato la pole numero 84 in carriera. "Non è stato semplice - ...

F1 - Bottas contento ma non troppo : “nel primo giro in Q3 mi sono divertito - ma non è bastato per battere Hamilton” : Il pilota finlandese ha espresso in conferenza stampa il proprio punto di vista sull’esito delle qualifiche del Gp d’Australia Seconda posizione in griglia per Valtteri Bottas nel Gp d’Australia, il pilota finlandese chiude dietro Lewis Hamilton compiendo però un giro davvero niente male. photo4/Lapresse Il driver di Nastola si gode la velocità della sua W10 ma non si accontenta del risultato, come riferisce nel corso ...

Lewis Hamilton - F1 GP Australia 2019 : “Ho centrato il giro perfetto al momento giusto - non pensavo di avere un vantaggio simile” : Lewis Hamilton centra la ottava pole position della sua carriera nel Gran Premio di Australia, prima prova del Mondiale F1 2019, la numero 84 della sua carriera e la sesta consecutiva all’Albert Park. Cifre che fanno spavento (a tutti gli avversari ovviamente) con una prestazione odierna che ha stupito anche il cinque volte campione del mondo. Nel corso delle interviste di rito al termine delle qualifiche, oggi condotte dall’ex ...

F1 Mercedes - Hamilton : «Non è un brutto inizio» : MELBOURNE - 'La macchina sembra essere in una situazione simile a quella di Barcellona, il che è positivo considerando che siamo su un altro circuito. Siamo andati avanti abbastanza bene col nostro ...

Lewis Hamilton F1 GP Australia 2019 : “Ho sensazioni positive - non è male come inizio” : Lewis Hamilton ha giganteggiato nelle prove libere del GP d’Australia, tappa d’apertura del Mondiale F1. Il Campione del Mondo ha firmato il miglior tempo in entrambe le sessioni e ha incominciato al meglio il lungo weekend a Melbourne, il britannico ha brillato sia sul passo gara che sul giro secco ed è riuscito a fare la differenza con grandissima personalità. Le Frecce d’Argento si sono dimostrate in grandissima forma e non ...

F1 - le frecciatine di Horner : 'Hamilton non fa al caso nostro. La Ferrari? Hanno un modo diverso di agire...' : Mateschitz è ancora molto coinvolto in questo sport ed entusiasta della nuova collaborazione con la Honda, ma vuole competere con Ferrari e Mercedes avendo le stesse opportunità. Negli accordi per ...

F1 - le frecciatine di Horner : “Hamilton non fa al caso nostro. La Ferrari? Hanno un modo diverso di agire…” : Il team principal della Red Bull ha sottolineato che l’obiettivo del proprio team è chiudere il gap con Ferrari e Mercedes, soffermandosi poi anche su altri temi Il gap è ancora ampio, Ferrari e Mercedes sono ancora davanti ma la Red Bull ha intenzione di avvicinarsi nel minor tempo possibile. E’ l’avvertimento di Chris Horner, che punta sulla fame di successo di Verstappen e sul nuovo motore Honda, con cui la scuderia di ...

F1 - Horner senza peli sulla lingua : “non accetterei uno scambio tra Verstappen e Hamilton” : Il team principal della Red Bull si tiene stretto il pilota olandese, rivelando che non accetterebbe uno scambio con Hamilton Nessuno scambio, Chris Horner si tiene stretto Max Verstappen e non lo scambierebbe nemmeno con Lewis Hamilton. Parole forti, che sottolineano il legame del team principal della Red Bull con l’olandese, ormai considerato come il pilota designato a riportare il team di Milton Keynes sul tetto del mondo. Photo4 ...