F1 | GP Bahrein già decisivo per la Ferrari Serve una risposta per evitare i primi process

(Di martedì 19 marzo 2019) Mancano ancora due settimane al Gran Premio del2019 di Formula Uno, ma la curiosità per vedere come si svilupperà la gara nel deserto di Sakhir è già immensa. L’aspetto più importante, ovviamente, capire come si comporterà ladopo il pessimo Gran Premio di Australia disputato, una delle prestazioni più grigie della scuderia di Maranello degli ultimi anni.L’amaro in bocca per il team con il Cavallino Rampante aumenta per le aspettative, di tutt’altro segno, che circondavano l’esordio di Melbourne. Dopo i test di Barcellona, infatti, si pensava ad una SF90 pronta a vincere o, quantomeno, contendere il successo alla Mercedes. La tre-giorni dell’Albert Park, invece, ha ribaltato tutti i pronostici, presentando una monoposto sempre in difesa e letteralmente in alto mare (sotto tutti i punti di vista) rispetto alle W10 di Valtteri Bottas e ...

