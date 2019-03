F1 | Ferrari sotto tono in Australia | Helmut Marko la snobba senza pietà

sportfair

(Di martedì 19 marzo 2019) Il consulente della Red Bull ha analizzato quanto avvenuto nel corso del Gp d’ndo chiaramente laL’unica scuderia riuscita a tenere testa alla Mercedes inè stata la Red Bull, salita sul podio con un Verstappen intraprendente e determinato.photo4/LapresseL’olandese ha prima superatoladi Vettel, lanciandosi poi all’attacco di Hamilton nel finale, capace di rintuzzare le offensive del pilota Red Bull e di difendere la seconda posizione. Interrogato su quanto avvenuto in pista a Melbourne,ha espresso le proprie considerazioni,ndo clamorosamente il team di Maranello: “abbiamo mantenuto il distacco dalla Mercedes entro limiti accettabili, non stiamo guardando dietro di noi alla. Il primo posto è sempre l’obiettivo, quindi non vediamo l’ora. Vogliamo più dei terzi ...

