(Di martedì 19 marzo 2019) La cinese, impegnata principalmente nel mercato immobiliare, ha intenzione di avviare la produzione di vetturegià a partire dal mese di. L'obiettivo, secondo le dichiarazioni ufficiali, è quello di diventare leader nella produzione di veicoli NEV (elettriche e plug-in hybrid) entro i prossimi cinque anni, raggiungendo i principali mercati globali. I dettagli relativi ai modelli previsti non sono per il momento noti.Acquisizioni strategiche. Il marchio ha rastrellato il mercato investendo su una serie di aziende che hanno permesso di costruire tutto l'ecosistema necessario all'avvio della produzione. Oltre alla recente acquisizione della Nevs (ex Saab), della produttrice di batterie Cenat e della azienda di ricambi TeT Drive Tecnology, figurano infatti posizioni di rilievo anche nella Koenigsegg. Per la fornitura dei powertrain è stata invece ...

dinoadduci : Evergrande - Pronti a produrre auto elettrificate da giugno -