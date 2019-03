Europa League | i pronostici dei quarti di finale | Chelsea favorito sullo Slavia Praga

Blastingnews

(Di martedì 19 marzo 2019) Giovedì 11 aprile ci saranno ididi, un punto fondamentale per le squadre intenzionate ad arrivare fino in fondo alla competizione. I bookmakers hanno fatto notare che tra le favorite spicca il nome delguidato da Maurizio Sarri che, per il percorso intrapreso, sembra aver terreno facile per arrivare in. Gli amanti del calcio sognano unatra i blues e la squadra che ha contributo al successo di Sarri, il Napoli. Gli azzurri sono chiamati a superare un campo di prova complesso ma non impossibile: si tratta dell'Arsenal guidata da Emery. Quest'ultimo è l'allenatore che, con Trapattoni, condivide il record di tre vittorie di Coppa Uefa /. I Gunners sono riusciti a superare il turno degli ottavi didopo essere stati sconfitti all'andata in casa del Rennes per 3-1, ma sono riusciti a ribaltare la situazione con un ...

