Erika Stefani | muore papà del ministro in un rally in Algeria

Erika Stefani - il padre della ministra morto in Algeria per un incidente in moto : Era partito domenica per l’Algeria per gareggiare nel Tuareg Rally 2019. Ma Giovanni Stefani, papà del ministro degli affari regionali Erika Stefani, è morto oggi in un incidente nel paese nordafricano durante le prove, travolto dal suo “quad”. L’uomo, 72 anni viveva a Trissino (Vicenza), ed era un grande appassionato di motori. E quella delle moto era una passione che Stefani aveva trasmesso anche alla figlia Erika. Aveva ...

Erika Stefani - tragedia per il ministro leghista : schianto al rally in Algeria - morto il padre : Una tragedia per il ministro della Lega Erika Stefani, titolare degli Affari regionali: in Algeria, è morto il padre, Giovanni Stefani. L'uomo è scomparso in seguito a un incidente in un rally motociclistico. Lascia la figlia, un figlio e la moglie. Giovanni Stefani aveva una macelleria a Trissino,

Morto il padre del ministro Erika Stefani - incidente in un rally : Giovanni Stefani , padre del ministro degli affari regionali Erika Stefani , è Morto oggi in un incidente in Algeria . Lo apprende l'Ansa da fonti vicine al ministro. L'uomo, che viveva a Trissino, ...

Morto Giovanni Stefani - padre del Ministro degli affari regionali Erika Stefani : Giovanni Stefani, padre del Ministro degli affari regionali Erika Stefani, è Morto oggi in un incidente in Algeria. Lo riporta l'ANSA che lo apprende da fonti vicine al Ministro. L'uomo, viveva a Trissino (Vicenza), ed era un grande appassionato di motori. Dalle prime informazioni sarebbe rimasto vittima di un incidente motociclistico, durante la prova di un rally.Il nostro abbraccio al Ministro Erika Stefani e una preghiera per il suo ...

Erika Stefani - morto padre della ministra : incidente in Algeria durante gara di moto : Dramma per Erika Stefani, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. Il padre, Giovanni Stefani, è morto oggi in un incidente durante una gara di moto in Algeria. Lo apprende...

Erika Stefani - morto padre della ministra : incidente in Algeria : Giovanni Stefani, papà del ministro degli affari regionali Erika Stefani, è morto oggi in un incidente in Algeria. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine al ministro. L'uomo, che...

Incidente durante una gara motociclistica : morto il padre del ministro Erika Stefani : Giovanni Stefani, di Trissino (Vicenza), padre della ministra degli Affari Regionali e delle Autonomie Erika, è morto in Algeria, durante una gara motociclistica.Continua a leggere

Erika Stefani - morto il padre del ministro in Algeria : incidente in un rally motociclistico : Tragedia in Algeria: il padre di Erika Stefani, ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie del Governo Conte, è morto improvvisamente oggi in una competizione motociclistica....

Algeria - morto il padre del ministro Erika Stefani : incidente in un rally motociclistico : Tragedia in Algeria: il padre di Erika Stefani, ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie del Governo Conte, è morto improvvisamente oggi in una competizione motociclistica....

Tragedia in Algeria : morto il padre del ministro Erika Stefani : Tragedia in Algeria: il padre di Erika Stefani, ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie del Governo Conte, è morto improvvisamente oggi in una competizione motociclistica....

Erika Stefani e Barbara Lezzi - lo scontro tra le ministre sull'autonomia. Chi vincerà la battaglia : Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno affidato la battaglia per le autonomie, almeno dal punto di vista mediatico a due ministre: Erika Stefani della Lega e Barbara Lezzi del Movimento 5 stelle. La prima è la titolare del dicastero degli Affari regionali e delle Autonomie. La seconda guida il ministe

Erika Stefani inchioda Luigi Di Maio e M5s : "Il premier sa tutto". Autonomie - grillini travolti : La svolta ancora non c'è stata, ma l'accelerazione sì. Sulla autonomia Matteo Salvini ha spiegato a Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, nel vertice a Palazzo Chigi di mercoledì sera, che la Lega non ha alcuna intenzione di cedere il passo o attendere. E stando ai retroscena il premier sarebbe stato pers

Erika Stefani inchioda Luigi Di Maio e M5s : 'Il premier sa tutto'. Autonomie - grillini travolti : La svolta ancora non c'è stata, ma l'accelerazione sì. Sulla autonomia Matteo Salvini ha spiegato a Giuseppe Conte e Luigi Di Maio , nel vertice a Palazzo Chigi di mercoledì sera, che la Lega non ha ...

Erika Stefani : 'L'autonomia per le Regioni dopo le europee? Da parte dei Cinque Stelle non sarebbe leale' : 'Io penso che sia del tutto corretto che su un tema di questa portata ci sia un coinvolgimento del Parlamento . E sono assolutamente a disposizione perché questo coinvolgimento avvenga'. Erika Stefani,...