Equinozio di Primavera | la bella stagione inizia domani 20 Marzo e non il 21 | ecco perché

(Di martedì 19 marzo 2019) Laè ormai arrivata: l’di2019, l’inizio dellaastronomica, “scatterà” il 20alle 21:58 UTC (22:58 ora italiana). Comunemente si ritiene che le stagioni comincino sempre il giorno 21 di, giugno, settembre e dicembre, ma in realtà le date esatte di equinozi e solstizi dipendono dalla rivoluzione della Terra: fino al 2102 l’dinon sarà il 21, ma il 20 o il 19.Nel momento dell’, il Sole, nel suo moto apparente nel cielo, da Sud verso Nord lungo lo Zodiaco, viene a trovarsi all’incrocio tra equatore celeste ed eclittica, che è la proiezione nel cielo dell’orbita terrestre.La data non è sempre uguale ma varia tra il 19 e il 21a causa del calendario: l’introduzione di un giorno ogni 4 anni nell’anno bisestile può far oscillare questa ...

