Equinozio di primavera 2019 | quando è e cosa significa

(Di martedì 19 marzo 2019) L’di, quest’anno, cade alle 22.58 di mercoledì 20 marzo. Col terminesi suole spesso indicare un allineamento geometrico tra la Terra ed il Sole, il quale si trova posizionato esattamente sopra l’equatore terrestre. Lainizia con l’, di solito tra il 20 e il 21 marzo,il giorno e la notte hanno la stessa durata, e finisce con il solstizio d’estate, tra il 20 e il 21 giugno. In questo giorno, si ha il maggior numero di ore di luce, poiché il Sole è più alto sull’orizzonte.Position of the Constellations 14,700 years ago: A Handbook and Atlas of AstronomyScience MuseumLa cadenza degli equinozi, il momento in cui una stagione si conclude e una nuova inizia, dipende dai movimenti della Terra. Proprio come tutti i pianeti del Sistema Solare, non è ferma in un determinato punto dello spazio, ma si muove in senso antiorario ...

