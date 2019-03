Equinozio 2019 | l’emisfero australe dà il benvenuto all’Autunno | ecco il doodle di Google

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) La Terra, le foglie dal tipico colore autunnale ed alberi spogli:ha pubblicato ilche celebra l‘di Autunno, per l’emisfero(visibile nell’America del Sud, in Australia e Nuova Zelanda). Mentre domani inizierà la primavera astronomica nell’emisfero boreale, in tuttoinizia l’autunno: ciò è dovuto alla inclinazione dell’asse terrestre rispetto al piano di rivoluzione della Terra. L’inclinazione della Terra rispetto al Sole fa sì che i raggi arrivino nell’emisfero boreale e nell’emisferocon la stessa inclinazione (a parità di latitudine), ma col passare dei giorni la differenza di inclinazione tornerà a farsi sentire: al Nord si tenderà ad una riduzione dell’inclinazione, quindi si registrerà una maggiore insolazione ed un riscaldamento progressivo, mentre al Sud la tendenza ...

Cristoforo_P : Aspettando Pasqua tra equinozio e superluna - colpodiscienza : RT @mediainaf: Aspettando Pasqua, tra #equinozio e #superluna - Aleparmeggiani : RT @mediainaf: Aspettando Pasqua, tra #equinozio e #superluna -