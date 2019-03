È Mercurio il pianeta più vicino alla Terra e non Venere | come si pensava

huffingtonpost

(Di martedì 19 marzo 2019) A dispetto delle apparenze sarebbe, e non, ilpiù: la posizione relativa delle orbite è sempre quella descritta sui libri di scuola, ma la reale distanza che separa i pianeti cambia se viene calcolata in rapporto al tempo.Sebbeneabbia l'orbita più vicina, infatti, passa la maggior parte del tempo lontano e spesso addirittura dparte opposta rispetto al Sole, al contrario diche invece, secondo questi parametri, risulta essere in media il piùa ciascuno degli altri pianeti del Sistema solare. A indicarlo è la simulazione pubblicata sul sito Physics Today da tre giovani ingegneri statunitensi.Il loro studio deve essere ancora sottoposto a revisione da parte della comunità scientifica, ma promette di cambiare il nostro punto di vista sul Sistema Solare. "Forse per ...

