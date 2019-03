Dramma nel mondo del nuoto | è morto a 26 anni Kenneth To

Il Dramma di Ghali nel nuovo singolo I Love You (audio e testo) - una lettera d’amore per il ritorno a San Vittore : Il racconto di Ghali nel nuovo singolo I Love You è quello che somiglia a una lettera d'amore a un detenuto immaginario. Queste le parole prese in prestito dal trapper di origini tunisine, che ha appena presentato il suo nuovo lavoro tra le mura del carcere di San Vittore. Ed è anche la storia di un ritorno al passato, quella di I Love you, che vuole legare il ricordo di un bambino che andava a trovare suo padre con quello dei detenuti che ...

Otto italiani nel Boeing che si schianta in Etiopia con 157 persone a bordo : la cronaca del Dramma : Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines con 157 persone a bordo si è schiantato sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba e non ci sono superstiti. Fra le vittime, di 33 nazionalità diverse, ci sono ...

'Sono diventata una cosa da comprare' : la Drammatica testimonianza di Stefania - costretta a prostituirsi - nella Giornata della donna - : Il racconto di Stefania, vittima di violenze e soprusi, commuove Mattarella durante la cerimonia per la Giornata Internazionale della donna . Il presidente della Repubblica: "Lo sfruttamento sessuale ...

Le notizie del giorno – Muore giovane calciatore - Dramma nel mondo del calcio : Le notizie del giorno – dramma a Voltana, frazione di Lugo, in provincia di Ravenna. Un giovane calciatore è infatti morto dopo un allenamento con gli allievi della Polisportiva Voltana, a causa di un problema cardiaco. Come svela oggi “Il Resto del Carlino”, il ragazzo si chiamava Rendy Tamaku Mbunga. Nonostante i molteplici tentativi dei sanitari, allertati immediatamente dai compagni e dalle persone presenti sul campo di Voltana, ...

Incidente Drammatico. Camion di mele finisce nell’altra corsia - Ambrogio travolto : morto : Il 52enne, nato a Piove di Sacco ma residente a Rovigo, è deceduto sul colpo. L'autotrasportatore, che risulta indagato dalla Procura di Rovigo, ha perso il controllo del mezzo pesante, invadendo la carreggiata che porta a Padova. Ci sono anche tre feriti.Continua a leggere

La moglie ha un infarto e il marito disabile - senza le sue cure - muore di stenti. Dramma nel varesotto : Era in giardino quando è stata colpita da un infarto fatale che non le ha permesso nemmeno di chiedere aiuto. La sua richiesta non sarebbe potuta essere colta comunque dal marito, presente in casa ma costretto a letto dalla disabilità. Quest'ultimo è morto di stenti a distanza di circa quattro giorni dopo il malore della moglie, come ha confermato il medico legale.È finito così il matrimonio durato oltre 50 ...

Maltempo - Dramma in Sicilia : mareggiata “inghiotte” auto con 3 giovani a Santa Maria La Scala (Acireale) - sono dispersi nel mare in tempesta [LIVE] : dramma in Sicilia a causa del Maltempo: tre ragazzi, Lorenzo D’Agata di 27 anni, Enrico Cordella di 22 anni e Margherita Quattrocchi di 21 anni, sono dispersi in mare a Santa Maria La Scala, porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale, in Provincia di Catania. I giovani si trovavano in auto, a bordo di una Fiat Panda, che è stata travolta dalle onde della mareggiata ed è finita in mare. Sul posto si trovano i sommozzatori dei vigili del ...

Dramma Emiliano Sala - il Cardiff blocca i pagamenti a favore del Nantes : c’è un vizio nel contratto! : Il contratto che l’attaccante ha firmato con il Cardiff non sarebbe valido, così il club gallese ha bloccato ogni transazione verso il Nantes La tragedia di Emiliano Sala continua a regalare colpi di scena, ma questa volta slegati dalla vicenda che ha ucciso l’attaccante argentino. Sotto i riflettori c’è al momento la transazione economica tra il Cardiff e il Nantes, società che avevano concluso il trasferimento in Galles ...

Dramma a Poggibonsi - strangola e uccide la moglie nel sonno poi tenta di tagliarsi le vene : Un uomo di 90 anni prima ha ucciso la moglie strangolandola, poi ha tentato di suicidarsi cercando di tagliarsi le vene con un coltello. È successo a Poggibonsi, in provincia di Siena: l'uomo ha confessato tutto ai carabinieri ed è al momento ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale Campostaggia.Continua a leggere

Il Dramma di una mamma : il figlio muore a 12 anni nello stesso modo del papà e del patrigno : Katie, una donna inglese, ha perso il figlio a causa di un incidente stradale. nello stesso modo erano morti i suoi primi...

Tagadà non va in onda per due giorni. Tiziana Panella e La7 - Drammatico lutto : la decisione improvvisa : "Lunedì 18 e martedì 19 febbraio Tagadà non andrà in onda per un grave lutto che ha colpito la redazione. Tiziana Panella e la sua squadra torneranno mercoledì 20, sempre alle 14:20 su La7". Lo scrive un comunicato su Twitter la redazione della trasmissione. Il talk show di Tiziana Panella, che si

Dramma nel carcere di Sanremo - agente in servizio estrae l’arma e si toglie la vita : L'estremo gesto intorno alle 8 del mattino di domenica, poco dopo l'inizio del turno. Il 48enne sovrintendente capo della Polizia penitenziaria si è allontanato dai colleghi e si è tolto la vita in un'area adiacente alla struttura carceraria. A ritrovarlo cadavere sono stati i colleghi che erano andati a cercarlo.Continua a leggere

Sanremo Young - Antonella Clerici e il Dramma in diretta : 'Perché sempre a me?' - clamorosa contestazione : Momenti di tensione, ieri 15 febbraio a Sanremo Young , con Antonella Clerici che ha apertamente manifestato il suo disagio. Il pubblico presente all'Ariston, in diretta su Raiuno, ha fischiato e ...

Sanremo Young - Antonella Clerici e il Dramma in diretta : "Perché sempre a me?" - clamorosa contestazione : Momenti di tensione, ieri 15 febbraio a Sanremo Young, con Antonella Clerici che ha apertamente manifestato il suo disagio. Il pubblico presente all’Ariston, in diretta su Raiuno, ha fischiato e protestato dopo la gara tra i giovani interpreti pop-lirici Eden e Maria Grazia Aschei. I protagonisti de