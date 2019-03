Dopo il boom dei centri commerciali i grandi brand puntano sui centri storici

Juve - boom delle azioni in Borsa Dopo gli ottavi di Champions : Non solo il trionfo sul campo, con la partita perfetta contro l'Atletico, la tripletta di Cristiano Ronaldo e il capolavoro tattico di Allegri. La Juventus il giorno dopo il successo vola anche in ...

BOOM! Isola dei Famosi : Caffè Borbone interrompe ogni collaborazione Dopo il caso Fogli : Caffè Borbone - Sponsor Isola dei Famosi 2019 Il caso Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi, che ha spinto Mediaset ad intervenire con l’esclusione dal programma del capoprogetto e di alcuni autori, si ripercuote anche sugli sponsor. Caffè Borbone, dopo quanto accaduto nella diretta dell’ottava puntata di lunedì, ci comunica di aver deciso di interrompere ogni collaborazione con il reality condotto da Alessia ...

BOOM! Isola dei Famosi : Caffè Borbone interrompe ogni collaborazione Dopo il caso Fogli : Caffè Borbone - Sponsor Isola dei Famosi 2019 Il caso Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi, che ha spinto Mediaset ad intervenire con l’esclusione dal programma del capoprogetto e di alcuni autori, si ripercuote anche sugli sponsor. Caffè Borbone, dopo quanto accaduto nella diretta dell’ottava puntata di lunedì, ci comunica di aver deciso di interrompere ogni collaborazione con il reality condotto da Alessia ...

BOOM! Isola dei Famosi : Caffè Borbone interrompe ogni collaborazione Dopo il caso Fogli : Caffè Borbone - Sponsor Isola dei Famosi 2019 Il caso Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi, che ha spinto Mediaset ad intervenire con l’esclusione dal programma del capoprogetto e di alcuni autori, si ripercuote anche sugli sponsor. Caffè Borbone, dopo quanto accaduto nella diretta dell’ottava puntata di lunedì, ha deciso di interrompere ogni collaborazione con il reality condotto da Alessia Marcuzzi. “In seguito alle ...

Preti pedofili - Dopo i casi McCarrick e Pell la condanna di Barbarin. Le parole del Papa rischiano di diventare un boomerang : Lo scandalo pedofilia continua a travolgere la Chiesa. Il cardinale Philippe Barbarin, arcivescovo di Lione, è stato condannato a 6 mesi con la condizionale per mancata denuncia di abusi sessuali su minori perpetrati negli anni ’70 e ’80 durante i campi scout da padre Bernard Preynat. La sentenza è stata pronunciata dal tribunale di Lione. Si tratta del terzo porporato che nel giro di pochi giorni riceve una condanna per pedofilia. In questo ...

Fabrizio Corona boom : “party della Juve con 60 modelle Dopo l’Atletico” : Fabrizio Corona ha lanciato uno dei suoi proverbiali scoop, stavolta riguardante i calciatori della Juventus nel post Atletico Madrid Fabrizio Corona è uno dei cosiddetti “ben informati” in merito a feste glamour e modelle. Proprio l’ex di Belen Rodriguez ha parlato nelle ultime ore di una presunta super festa tenutasi a Torino dopo la sconfitta della Juventus contro l’Atletico Madrid. Una festa alla quale avrebbero ...

Rapporti intimi e tumori : aumentano i casi - Dopo boom app di incontri : Il legame tra Rapporti intimi e cancro al cavo orale è provato ormai da tempo. Le ultime ricerche, però, evidenziano che i casi di tumore all'orofaringe sono aumentati esponenzialmente anche al seguito delle app di incontri che "aiutano" ad avere una vita sessuale sempre più attiva. Nei giorni scorsi, il Gazzettino, ha pubblicato un report che riporta l'attenzione sul preoccupante fenomeno. L'inchiesta Il Gazzettino, nella sua inchiesta, ha ...

Chicago Fire - Chicago Med e Chicago PD rinnovate Dopo il boom di ascolti : su Mediaset tutto pronto per il crossover : Grande colpo per Dick Wolf e i suoi collaboratori che in queste ore hanno ricevuto la notizia che Chicago Fire, Chicago Med e Chicago PD sono state rinnovate per un'altra stagione e, rispettivamente, per l'ottava, la quinta e la settima. Le nuove stagioni delle serie della One Chicago andranno in onda nella prossima stagione televisiva a partire dall'autunno su NBC che ha scelto di dare ancora fiducia agli show in seguito agli ottimi ascolti ...

Scaletta e video del concerto di Emma a Bari - al via l’Exit Tour Dopo Essere qui Boom Edition : Il concerto di Emma a Bari apre la seconda parte del Tour che l'artista salentina ha deciso per il supporto di Essere qui, suo ultimo disco di inediti che vive anche in una versione repack che ha voluto sottotitolare Boom Edition e nella quale ha incluso anche alcuni inediti tra cui Mondiale. La Scaletta del nuovo Tour, iniziato dal Palaflorio di Bari, parte immediatamente con Effetto domino, secondo singolo estratto da Essere qui dopo ...

Boomdabash Dopo Saremo Live e riedizione del disco : dopo aver conquistato e fatto ballare la platea dell'Ariston il successo dei Boomdabash non intende fermarsi. Il brano 'Per un milione ' presentato alla 69 edizione del Festival di Sanremo ha infatti ...

Ora due registi per 'L'amica geniale' - boom di film musicali Dopo i Queen : boom di film musicali in arrivo dopo il successo di "Bohemian Rapdsody", l'unico problema saranno però i diritti per le musiche. Vedremo sullo schermo, tra i tanti, John Lennon, David Bowie e Celine ...

Colazione con i Boomdabash il giorno Dopo il debutto : 'Porteremo sul palco dei bambini' : I Boomdabash sono in gara al Festival con Per un milione. Venerdì si esibiranno con Rocco Hunt. di Alice Castagneri Riprese e montaggio Daniele Solavaggione, Ag. Reporters,

Gioco d’azzardo : boom delle piattaforme legali Dopo il giro di vite dell’AAMS : Nell’universo dei giochi online i casinò sono uno dei settori maggiormente in crescita, ma allo stesso tempo presentano alcune criticità. Visto l’apprezzamento da parte dei giocatori, negli anni sono nate centinaia di piattaforme web pronte a soddisfare le esigenze dei numerosi players italiani. Per disciplinare la materia, l’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) ha fissato una serie di regole così da poter vigilare sul rispetto ...