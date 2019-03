Dl Sblocca cantieri | saltano le norme del condono Di Maio | “Anche Lega contraria”

Dl "Sbloccacantieri" - arriva la bozza senza condono : ROMA - Cinque articoli e 23 pagine di articolato. E' la bozza del dl Sblocca cantieri, intitolata: 'Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l'accelerazione ...

Decreto «Sblocca cantieri» - salta il mini condono edilizio : La norma sul cosiddetto “condono” prevista nella precedente bozza all’articolo 37 bis non è presente nell’ultima versione. Non è prevista nemmeno l’eliminazione della soglia del 30% per il subappalto che figurava in uno Schema di Decreto: le modifiche contenute nell’ultima bozza eliminano solo l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori...

Di Maio avvisa la Lega : "Condono nello Sblocca cantieri non passerà" : Luigi Di Maio ha rilasciato oggi un’intervista al Corriere della Sera e dopo le indiscrezioni circolate ieri sera ha subito un messaggio per la Lega. Non ci sarà alcun condono all’interno del decreto “sblocca cantieri”. Nella serata di ieri si è tenuto a Palazzo Chigi un vertice per definire gli ultimi dettagli del decreto che sarà in Consiglio dei Ministri mercoledì, ma indiscrezioni giornalistiche - poi smentite dal Carroccio - hanno ...

Di Maio : "Flat tax? Importa abbassare le tasse Il condono nello Sblocca cantieri non passa" : "Di fronte alle buone proposte, pronti ad accoglierle, ma condoni no, Non li faremo passare", spiega il vicepremier al "Corriere della Sera". Sulla Flat tax: "E' nel contratto e bisogna lavorare per portarla a casa. Possiamo farcela e lavoreremo insieme alla Lega per trovare una soluzione"

Sblocca cantieri - Di Maio : nessun condono : 9.23 Non ci sarà nessun condono nello"Sblocca cantieri". Così il vicepremier, Di Maio, in un'intervista al Corriere della Sera. "Di fronte alle buone proposte pronti ad accoglierle, ma condoni no. Non se ne parla.Non li faremo passare". Sulla Flat Tax,"non c'è nessun dibattito in corso, è nel contratto e bisogna lavorare per portarla a casa.Con le nostre proposte possiamo farcela e lavoreremo insieme alla Lega per trovare una soluzione", ...

