Diritti delle donne e affido condiviso | M5s e Lega lontani a parole | vicini nei fatti

Congresso sulle famiglie - il M5S non sarà presente - lo dichiara Luigi Di Maio : “Violati i Diritti delle donne” : Il leader del Movimento 5 Stelle dichiara la non presenza del M5S al Congresso sulle famiglie Luigi Di Maio ribadisce con forza il no del Movimento 5 Stelle al “Congresso sulle famiglie” di Verona. “Ve lo dico: se qualcuno di voi pensa che la donna debba restarsene a casa a farsi dire quello che deve … Continue reading Congresso sulle famiglie, il M5S non sarà presente, lo dichiara Luigi Di Maio: “Violati i diritti ...

Beyoncé : il nuovo album dovrebbe parlare dei Diritti delle donne : #GirlPower The post Beyoncé: il nuovo album dovrebbe parlare dei diritti delle donne appeared first on News Mtv Italia.

Kriszta Székely : "I Diritti delle donne stentano a farsi largo in società e in famiglia" : 'Le donne hanno diritti a livello giuridico ma ho l'impressione che i cambiamenti nelle famiglie e nella società siano più lenti, ci mettano più tempo a farsi strada nell'esistenza quotidiana'. A ...

Iran - condannata a 38 anni di carcere l’avvocata che difende i Diritti delle donne : Trentatré anni di carcere e 148 frustate. È la nuova sentenza che condanna Nasrin Sotoudeh, l’avvocata Iraniana di fama internazionale che ha sempre tutelato i diritti umani. È arrestata a giugno con l’accusa di spionaggio, propaganda contro il sistema e insulto al leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei. La sentenza si aggiunge alla condanna a cinque anni emessa nel settembre 2016 al termine di un altro processo ...

OSCE chiede a Lettonia di rispettare i Diritti delle minoranze nella riforma scolastica - : Lamberto Zannier ha sottolineato che la riforma della scuola dovrebbe essere consultiva e inclusiva. Il governo lettone dovrebbe attuare una riforma della scuola tenendo conto degli interessi delle ...

Milano - migliaia di persone al corteo di ‘Non una di meno’ : “Diritti delle donne? Stiamo tornando indietro di 60 anni” : migliaia di persone in corteo per le strade di Milano. La giornata della donna si tinge di rosa, con tanti manifestanti schierati contro la violenza di genere. “Subiamo violenza in ogni momento della nostra vita, è un problema strutturale della nostra società, un sistema violento che per un giorno vogliamo fermare, per questo scioperiamo” sono le parole di un’attivista di Non una di meno. Al centro delle critiche, soprattutto, ...

8 marzo - sciopero per i Diritti delle donne. Trasporti pubblici difficili in tutta Italia : Manifestazioni n 60 città. 'Non una di meno', lo slogan per dire no a violenza, femminicidi, discriminazioni di genere, disparità dei salari e per il diritto ai servizi pubblici e al reddito ...

Diritti delle donne : il modello è l’Islanda o lo Yemen? : Il dibattito sulla festa dell'8 marzo - su quanto sia attuale e su quanto percorso le donne debbano ancora fare per ottenere davvero pari opportunità rispetto agli uomini - è stato quest'anno anticipato dal volantino pubblicato dalla sezione crotonese della Lega di Salvini. Nel quale, sostanzialmente, si spiegava come il ruolo "naturale" della donna sia quello di fare figli e accudirli. Rappresentare, insomma, il "focolare" della famiglia. E, ...

8 marzo - dal ddl Pillon all’aborto a Desirée e Sana : le minacce ai Diritti delle donne che fanno gridare al Medioevo : Un governo, ancora una volta, di quasi soli uomini. Un ministro della Famiglia vicino all’estrema destra che, 24 ore dopo l’insediamento, mette tra i suoi obiettivi la tutela della famiglia tradizionale e la lotta all’aborto. Un disegno di legge per l’affido condiviso dei figli, scritto dal promotore del Family Day, che dimentica i diritti dei minori e costringe le vittime di violenza a sedere al tavolo con i propri ...

La forza delle donne : una battaglia per i Diritti che riguarda tutti noi : Una democrazia cresce assieme ai diritti che garantisce: più cittadini vengono tutelati più le libertà collettive si rafforzano. E poiché le donne sono la maggioranza dei cittadini, garantire loro eguaglianza significa rendere tutti noi più forti, sicuri, coesi nel rispetto delle libertà fondamentali di ogni individuo. Da qui la necessità di fermar...

Festa delle donne : all'origine dell'8 marzo tra femminismo e Diritti violati : I movimenti femministi hanno indetto per l'8 marzo 2019 uno sciopero generale in oltre 100 Paesi nel mondo . E l' Italia non fa eccezione: per il terzo anno consecutivo Non una di meno , una rete ...

La poliginia e i Diritti delle diverse mogli di un unico marito secondo il Corano : E non potevano di certo passare inosservate nel mondo musulmano. Da una parte, le associazioni per la difesa dei diritti delle donne che hanno esultato per quella che appare un'apertura dottrinale ...

Una commissione indipendente dell’ONU ha stabilito che Israele violò i Diritti umani nella gestione delle proteste nella Striscia di Gaza : Una commissione indipendente dell’ONU ha stabilito che Israele violò i diritti umani nella gestione delle manifestazioni di protesta organizzate nei mesi scorsi nella Striscia di Gaza, vicino al confine israeliano. Durante le proteste, organizzate per diversi venerdì di seguito, l’esercito

Franco Grillini - simbolo della lotta per i Diritti Lgbt : “La mentalità delle persone è cambiata grazie a una rivoluzione gentile. Ora bisogna tenere alta la guardia” : Chiedere a Franco Grillini dei suoi 35 anni di militanza nelle istituzioni, di quell’orgoglio gay portato in Parlamento, nelle strade e nelle piazze (in maniera pacifica sì, ma rumorosa e colorata, impossibile da ignorare) significa fare un salto nella storia del nostro Paese. Scorrere le fotografie di come era, di come è oggi e infine pensare a come sarà domani. Significa parlare di politica, di ciò che distingue destra e sinistra, di ...