Diplomati magistrale | depennamento dalle GaE e risoluzione dei contratti

Diplomati magistrale fuori da GaE - le ragioni di una docente licenziata [INTERVISTA] : Serviva anche la laurea in Scienza della formazione primaria, dunque. Ma poiché l'orientamento precedente, anche del Consiglio di Stato, era nel senso opposto, la maestra Francesca Savino, assieme ad ...

Scuola - precariato docenti e Diplomati magistrale ultime notizie : proposta di Assemblea Nazionale : Ancora una volta, la questione dei diplomati magistrale al centro del dibattito tra il personale scolastico. La nuova sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, resa nota lo scorso 20 febbraio, ha inflitto una nuova pesante sconfitta alle speranze dei diplomati magistrale per il loro inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. A questo proposito, attraverso un comunicato stampa, i Cobas rendono nota la loro disponibilità ...

Diplomati magistrale e SFP : come avverranno le assunzioni : La questione delle assunzioni dei Diplomati magistrale, dopo la sentenza della Plenaria, diventa ancora più discussa. Molte persone non sono d’accordo con la decisione del Consiglio di Stato, ma i fatti non cambiano. Per ottenere l’immissione in ruolo, i DM (come i i laureati in SFP) dovranno superare il concorso straordinario, o il concorso ordinario. Il primo è in corso, il secondo sarà emanato a breve. come avverrano le ...

Scuola - Diplomati magistrale ultime notizie : ‘Ora serve soluzione politica urgente’ : La nuova sentenza dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha sancito l’esclusione delle maestre diplomate magistrale dall’accesso alle graduatorie ad esaurimento: una sentenza che, di fatto, non sorprende alla luce di quanto accaduto negli anni precedenti ma che, in ogni caso, lascia l’amaro in bocca per tutto quanto è successo (e sta succedendo) a margine dell’annosa e delicata questione. diplomati ...

Diplomati magistrale fuori da Gae : 19.34 I Diplomati magistrali restano fuori dalle Gae,graduatorie a esaurimento per l'abilitazione a insegnare.Lo ha deciso l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con due sentenze gemelle, che ribadiscono i principi già enunciati nel 2017: "Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente". La legge del 2018 "non ha riconosciuto valore abilitante 'ex se' al diploma ...

Scuola - ultime notizie : Diplomati magistrale restano fuori dalle Gae - Sky tg24 - : L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ribadisce: "Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non è titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento" per l'...

Scuola - Diplomati magistrale ultime notizie : Bussetti ‘Questione risolta’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘La Sicilia’, all’interno della quale ha trattato diversi argomenti sia di carattere scolastico che più strettamente politico. Bussetti: ‘Abbiamo messo in salvo aumenti stipendi insegnanti’ In merito alle più importanti problematiche, il titolare del dicastero di Viale Trastevere ha dichiarato: ‘Sin dal mio ...

Plenaria bis - è attesa per il futuro dei Diplomati magistrale : In data 20 febbraio, come noto da tempo, il Consiglio di Stato si è riunito in Adunanza Plenaria per discutere nuovamente del caso dei diplomati magistrale. Ricordiamo che oggetto della questione è la rivendicazione del diritto ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Diritto "bocciato" dai giudici della precedente Plenaria, la cui decisione era stata resa nota il 20 dicembre 2017. Cosa si prospetta ora da questa Plenaria bis? Quando ...

Diplomati magistrale in GaE - oggi si è svolta l'Adunanza Plenaria : si attende l'esito : Si è conclusa in data odierna, 20 febbraio, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato chiamato a esprimersi di nuovo sull'eventuale diritto degli insegnanti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ad essere inseriti nelle Graduatorie a esaurimento. Il Consiglio di Stato aveva già deliberato, in modo negativo, nell'Adunanza Plenaria che si è svolta nel 2017. Questo ha determinato ripercussioni sulle ...

Diplomati magistrale in Gae : Adunanza Plenaria - decisione in diretta – LIVE : Diplomati magistrale in Gae: Adunanza Plenaria, decisione in diretta – LIVE Mercoledì 20 febbraio è attesa la decisione dell’Adunanzia Plenaria del Consiglio di Stato relativa ai Diplomati magistrale in GaE. Sembrava tutto essersi concluso con la sentenza n. 11/2017, ma alla fine c’è stato l’inaspettato “ripescaggio” da parte della VI Sezione del Consiglio di Stato che ci ha di fatto ricondotto all’attesa di una nuova pronuncia da ...

Plenaria - Diplomati magistrale in fermento per il 20 febbraio : scenari possibili : Il 20 febbraio 2019 è la data fissata perché l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato decida sulla vicenda dei diplomati magistrale. Dopo la sentenza dello scorso anno che rifiutava il loro ingresso nelle GaE, sembrava tutto finito. Ma la VI sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno riesaminare la questione, a seguito di un altro appello avverso. Plenaria, su cosa deve decidere La situazione dei diplomati magistrale è ...

Diplomati magistrale - attesa per la Plenaria : cosa cambia in base alla sentenza : Il 20 febbraio 2019 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato dovrà esprimersi di nuovo sul diritto o meno dei Diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 di essere inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento (GaE). Lo scorso anno, il giudizio era stato negativo. Di recente, il Consiglio di Stano ha dato un altro parere negativo. Diplomati magistrale: cosa è successo nel frattempo Nel frattempo che i Diplomati magistrale attendono la nuova ...