Diciotti,Gasparri:ho denunciato minacce

"Questa mattina presso i Carabinieri del Senato ho depositato una denuncia contro alcuni utenti social, dopo aver ricevuto numerose","per tutelare me e la mia famigli".Lo dice(FI) presidente della Giunta per le Autorizzazioni a procedere del Senato. "Si tratta di un evidente attacco al mio ruolo di relatore nella vicendae alla mia proposta di negare l' autorizzazione a procedere per il ministro Salvini", spiega. "Proseguirò il mio lavoro a Palazzo Madama, senza farmi intimorire".Domani il voto.(Di martedì 19 marzo 2019)

