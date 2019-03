Di Maio | Casaleggio junior e la grisaglia del potere

Luigi Di Maio e Davide Casaleggio commissariano Rocco Casalino : chi vogliono piazzare al suo fianco : Grandi manovre nel M5s. Nel mirino dei vertici ci sarebbe finito Rocco Casalino, il portavoce del premier Giuseppe Conte. Secondo quanto riporta spraynews.it, ripreso da Dagospia, Luigi Di Maio e Davide Casaleggio sarebbero al lavoro in gran segreto per "commissariare" Casalino con Augusto Rubei. Di

M5s - spunta l’atto costitutivo del 2017 : Di Maio e Davide Casaleggio risultano come fondatori - Beppe Grillo è il garante : Luigi Di Maio e Davide Casaleggio sono i fondatori dell’associazione Movimento 5 stelle 2017. E’ quanto emerge nell’atto costitutivo dell’associazione, firmato a Milano il 20 dicembre del 2017, e depositato presso il Tribunale di Genova nell’ambito del processo che vede contrapposta l’associazione del 2009 e quella creata appunto a fine 2017. Non figurava nella lista dei documenti pubblicati sul Blog delle Stelle nel post del 30 dicembre 2017, ...

Di Maio e Casaleggio a Torino col convitato di pietra Tav. I 5S cercano di far ingoiare la pubblicazione dei bandi ai consiglieri torinesi : A seguire il sottosegretario Stefano Buffagni, che sin dall'inizio va ripetendo che "oggi si parla di futuro" e infine il viceministro all'Economia Laura Castelli, torinese, un tempo 'no-Tav' per ...

