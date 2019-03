Detective per caso | il cinema vero

spettacoloitaliano

(Di martedì 19 marzo 2019) Anche oggi è alil film di Giorgio Romano.perdiventerà una fiction italiana per Mediaset.Un cast stellare per un occasione davspeciale per ilitaliano.per, presentato all’ultima Festa deldi Roma, è un film di Giorgio Romano trasmesso in doppia data (18 e 19 marzo) e distribuito da Medusa Film.Protagonisti speciali i ragazzi down a stretto contatto con molti volti noti del nostro spettacolo. Dalle protagoniste Claudia Gerini e Paola Cortellesi passando per Valerio Mastandrea, Stefano Fresi, ...

SIAE_Official : Oggi #18marzo e domani #19marzo arriva al #cinema 'Detective per Caso', il film che porta in scena attori disabili… - IlMelvin : RT @ZingarielloIvan: Ecco la mia video intervista esclusiva a Stella Egitto per il film 'Detective per caso'. Un'esperienza che la giovane… - IlMelvin : RT @SpettacoloMania: Al cinema solo oggi e domani, non perdetevi #DetectivePerCaso qui le videointerviste a #EmanuelaAnnini #StellaEgitto #… -