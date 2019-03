Detective per caso : quando il cinema si impegna per la disabilità : La seconda interessa il senso stesso del cinema italiano "impegnato" nel sociale che non sempre ha dato grande attenzione su questi temi quando invece nel resto del mondo sono stati proposti titoli ...

Detective per caso - il film con attori disabili : Detective per caso è il primo film in Italia che ha come protagonisti, a fianco di star normodotate del cinema italiano, un gruppo di attori disabili. È la grande scommessa di L’Arte nel Cuore, una onlus che da 13 anni insegna a recitare a giovani disabili e non. Detective per caso sarà in sala il 18 e il 19 marzo, distribuito da Medusa film, prodotto dalla stessa L’Arte nel Cuore e da Addictive Ideas, e realizzato con il sostegno di Fondazione ...

Detective per caso - il cinema vero : Anche oggi è al cinema il film di Giorgio Romano. Detective per caso diventerà una fiction italiana per Mediaset. Un ...

Andromeda Cinemas Brindisi - Detective per caso - il film frutto di un progetto innovativo arriva nel multisala nei soli due giorni di lunedì ... : Anche l' Andromeda Cinemas di Brindisi, in esclusiva per la provincia del capoluogo adriatico proporrà il lungometraggio negli spettacoli delle ore 18:30 e 20:30 nei giorni indicati. Detective per ...

Esce "Detective per caso" - attori disabili e normodotati recitano insieme in un giallo che potrebbe diventare serie tv : Un giallo 'low-budget' realizzato in 4 settimane, facendo recitare fianco a fianco attori professionisti disabili e normodotati: 'Per noi - dice Daniela Alleruzzo, autrice della sceneggiatura e ...

Il caso Detective per caso : E chissà se la protagonista sarà nuovamente la trentaduenne Emanuela Annini, che da più di otto anni studia in Accademia e che ha iniziato a lavorare facendo diversi spettacoli teatrali e serie tv. "...

Detective per caso film al cinema : cast - recensione - curiosità : Detective per caso è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale 18 marzo 2019. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Detective per caso al cinema: scheda e cast GENERE: Commedia ANNO: 2019 REGIA: Giorgio Romano cast: Emanuela Annini, Alessandro Tiberi, Giulia Pinto, Giordano Capparucci, Matteo Panfilo, Giuseppe ...

Detective per caso : dove c’è talento non esistono barriere : Un giallo divertente e originale, un film unico nel suo genere: realizzato in sole 4 settimane e con un budget ridotto, è il primo a essere interpretato da attori disabili ma a non parlare di disabilità. A dimostrazione del concetto che “dove c’è talento non esistono barriere“. Detective per caso, al cinema il 18 e 19 marzo 2019, diretto da Giorgio Romano e prodotto da Daniela Alleruzzo, presidente de L’Arte nel Cuore, ...

The Sinner 2 : un nuovo caso da risolvere per il Detective Ambrose : The Sinner 2 Nella seconda stagione di The Sinner, che andrà in onda da stasera su Premium Stories alle 21.15 e sarà disponibile da domani su Infinity, il detective Harry Ambrose (Bill Pullman) si troverà a dover risolvere un complicato duplice omicidio. Presentata inizialmente come una limited serie, la produzione Usa Network è diventa invece una serie antologica e negli otto nuovi episodi verrà sostituito gran parte del cast precedente. Siamo ...

Il lavoro dei sogni : il «pet Detective» - per ritrovare gli animali smarriti : 1. Gianluca Baldon mette in salvo un gallo2. Gianluca Baldon fa l'acchiappanimali da oltre dieci anni3. Aldo Dalla Vecchia con il suo adorato Achille (un cliente di Baldon)4. Baldon durante un'operazione di salvataggio5. Il pet detective e i suoi clientiGianluca Baldon, 50 anni, milanese e di professione fa il «detective» per animali. Come il commissario Montalbano – il protagonista del sagace romanzo di Andrea Camilleri – anche ...