Debora Serracchiani è per sempre

ilfoglio

(Di martedì 19 marzo 2019) Roma. Dieci anni e due giorni or sono, tenne un intervento di circa tredici minuti all’Assemblea del Pd. “Abbiamo bisogno di una nuova generazione politica che non è solo questione anagrafica ma questione di mentalità”. Un mese dopo fu candidata alle europee. Poi entrò nella segreteria del Pd, come

UghettoSuper : @PaoloGentiloni Complimenti pr la nomina ?? La @AnnaAscani é tipo la #boldrini : incompetente, spocchiosa, piena di… - piras_zia : RT @giangoSGV: Nuovo? Gentiloni presidente e vice Anna Ascani e Debora Serracchiani ?? Nuovissimooooooo ?? lavato con perlana ?????? https:/… - romi_andrio : RT @TgrRaiFVG: Debora @serracchiani nominata vice-presidente del @pdnetwork. La ex presidente della @regioneFVGit è stata scelta dal neopre… -