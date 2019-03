Dalla Flat Tax agli F35. Tutti i dossier che dividono il governo : Sembra proprio che ogni giorno si apra un nuovo fronte polemico nel rapporto tra M5s e Lega. L'ultimo in ordine di tempo è quello sulla Flat Tax alle famiglie, che ha visto, per la prima volta, contrapposto il partito di Matteo Salvini e il ministero dell'Economia. Ma, rinviata la decisione finale sul dossier Alta velocità Torino-Lione, rimangono numerosi i nodi divisivi ancora aperti, ereditati dalle settimane scorse. Eccone un ...

La flat tax per le famiglie voluta Dalla Lega rischia di costare 59 - 3 miliardi : La flat tax a due aliquote sul reddito familiare avrebbe un costo di 59,3 miliardi. È quanto prevede un'ipotesi di simulazione datata 8 febbraio 2019 fatta al ministero dell'Economia, e circolata in queste ore in ambienti parlamentari della maggioranza, sulla misura rilanciata in queste ore dalla Lega. Del costo totale della misura, il peso della clausola di salvaguardia, ...