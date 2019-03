Da «Tu si que vales» al «Grande Fratello 16» | la nuova vita di Iva Zanicchi in tv

vanityfair

(Di martedì 19 marzo 2019) Ivae il sodalizio con MediasetIvae il sodalizio con MediasetIvae il sodalizio con MediasetIvae il sodalizio con MediasetUn altro ruolo, quello di opinionista. Iva, che con Mediaset sembra aver stretto ormai un sodalizio, pare in trattative (anche) con il. Secondo TvBlog, la cantante sarebbe stata scelta per sedere accanto a Cristiano Malgioglio sul divano degli opinionisti delnip, ormai prossimo al debutto.LEGGI ANCHE«15»: la versione (surreale) di BarbaraLo show, condotto per il secondo anno di fila da Barbara D’Urso, dovrebbe andare in onda in primavera e le trattative per accaparrarsi lasarebbero, dunque, ben avviate. A mancare, per il momento, sarebbe solo l’ufficialità da parte della cantante, che agli show Mediaset non è certo. Negli ultimi anni, Iva...

Vivina102 : RT @Ri_Ghetto: Comunque Maria ennesimo mega successo stagionale: dopo Tu Sì Que Vales con una media del 29,56%, C'è posta per te chiude con… - GIOURSO : RT @Ri_Ghetto: Comunque Maria ennesimo mega successo stagionale: dopo Tu Sì Que Vales con una media del 29,56%, C'è posta per te chiude con… - demslegacy : RT @Ri_Ghetto: Comunque Maria ennesimo mega successo stagionale: dopo Tu Sì Que Vales con una media del 29,56%, C'è posta per te chiude con… -