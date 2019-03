Da Bruxelles a Roma qualcosa si sblocca in Banca d’Italia : Roma. A Palazzo Koch non avevano ancora finito di rallegrarsi per la vittoria, sia pur postuma, su Margrethe Vestager. Il tribunale della Ue ha dato ragione all’Italia: l’intervento nelle banche in crisi da parte del Fondo interBancario sui depositi non è aiuto di stato. Non avevano ancora fatto in

Contro Roma Bruxelles usa Pechino : richiamo formale per chi fa accordi con la Cina. Ma l'Ue arriva tardi... : I rapporti con la Cina "devono diventare materia di campagna elettorale". Antonio Tajani ne è convinto. A Strasburgo, a poche ore dal voto in aula sul contrasto della minaccia informativa proveniente dalla Cina, il presidente dell'Europarlamento convoca i giornalisti per attaccare il governo italiano sull'accordo commerciale con Pechino che sarà firmato il 22 marzo in occasione della visita di Xi Jinping a Roma. "L'Italia non ...

L’opposizione di Roma blocca a Bruxelles il gasdotto dei record : Il pressing di tre Paesi che chiedono il rispetto degli impegni presi. L’Europa che osserva con impazienza gli sviluppi. Il governo che nicchia, prende tempo. Le due anime della maggioranza divise sul da farsi. Le proteste che arrivano dal territorio. Sembra un film già visto, con una trama nota, anche se questa volta il protagonista non si chiama ...

Bruxelles ha chiesto a Roma di rispettare l'autonomia di Bankitalia : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , non si ferma a rispondere alle domande dei giornalisti al termine dell'incontro, ma a nome dei Paesi della zona euro parla Mario Centeno che chiarisce la ...