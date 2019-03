Cristiano Ronaldo apre una clinica per il trapianto di capelli

people24.myblog

(Di martedì 19 marzo 2019)ha appena inaugurato a Madrid un centro per ildi, ciglia e barba di cui è socio al 50%. Un business che promette di fruttare milioni, e che il calciatore ha messo nelle fidate mani di Georgina Rodriguez. In jeans e camicia bianca, CR7 era professionale e rilassato allo stesso tempo, per la cerimonia di avvio del suo nuovo progetto. Immancabile al suo fianco la bella Georgina, perfettamente a suo agio nel suo nuovo ruolo di manager.ha spiegato al quotidiano spagnolo “ABC” di aver scelto Madrid come sede della suaperché “qui ho trascorso una parte importante della mia carriera ed è anche il luogo dove ho formato la mia famiglia”. Ma a lui, che ha l’occhio lungo per il business, non deve essere sfuggito un dato fondamentale: la Spagna è il secondo Paese al mondo per casi di persone che soffrono di alopecia.

