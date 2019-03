optimaitalia

(Di martedì 19 marzo 2019)Ci sono ancora segnalazioni per quanto riguarda iTIM oggi 19, soprattutto in riferimento agli utenti con contratto fisso e mobile che stanno provando ad utilizzare l'app. La questione, va detto, aveva preso piede già nella giornata di lunedì, ma nel giro di pochi minuti il bug era rientrato. Oggi invece stiamo assistendo a qualche lamentela in più, mentre dalla compagnia telefonica non giungono ancora comunicazioni ufficiali in grado di mettere a fuoco nel migliore dei modi la questione.Non si può parlare di down, dunque, coiTIM di questo martedì mattina, ma è chiaro che in tanti tendano ad utilizzare l'app. Secondo le segnalazioni che ho avuto modo di raccogliere in questi minuti, l'accesso ed il login non fanno emergere messaggi di errore, ma alle prime operazioni all'interno del proprio account ci sarebbero dei blocchi. Probabile ...

OptiMagazine : Continuano ad esserci problemi TIM con app ufficiale MyTIM il 19 marzo - PivaEdoardo : @ivanscalfarotto @marattin Ma i minchione continuano ad esserci e purtroppo in Lucania lo vedremo. Spero tanto di s… - GianCrown : Bella scoperta! Avessimo le regole che hanno in US... In EU continuano a esserci barriere interne e con sovranismi… -