Conte | con Cina solo accordi commerciali | non in gioco nostra linea euro-atlantica

Salvini : 'Niente sbarco'. Pd all'attacco di Conte. I pm vagliano comunicazioni radio : Il ministro dell'Interno: 'Non è soccorso ma favoreggiamento, è la nave dei centri sociali'. Di Maio garantisce che non ci sarà un nuovo caso Diciotti

Angelo Morbelli alla GAM - pittore ottocentesco e Contemporaneo : E' stato un protagonista della stagione divisionista nella pittura a cavallo tra Ottocento e Novecento, con una particolare attenzione alle persone che stavano ai margini della società. E oggi, a cento anni dalla morte, la Galleria d'arte moderna di Milano rende omaggio ad Angelo Morbelli con una mostra che cerca di raccontare più aspetti del suo lavoro, oltre i celebri dipinti del Pio Albergo Trivulzio. "La sua ricerca in ambito tecnico e ...

Ong Mediterranea - Franceschini brutalizza Conte in aula : "Dimostri di essere un premier - lo faccia subito" : "Alzi quel telefono, dimostri di essere un premier". Durissimo intervento di Dario Franceschini nell'aula della Camera dei deputati. Si sta affrontando il tema del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo e del memorandum di intesa "Via della Seta" con la Cina, ma il deputato Pd ed ex ministro si rivolge

Italia-Cina - Conte : nostra visione e strategia Ue coincidono : L'articolo Italia-Cina, Conte: nostra visione e strategia Ue coincidono proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Conte : 'Con la Cina accordi legittimi' - : Il premier ha parlato in Aula alla Camera in vista del Consiglio europeo. Diversi gli argomenti trattati: dall'immigrazione alla vicenda economico-commerciale della "Via della Seta", dal clima alla ...

La proposta di Giuseppe Conte : “Serve salario minimo europeo e assicurazione contro disoccupazione” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lancia con una lettera a Repubblica una doppia proposta a livello europeo: "L'Europa deve perseguire con vigore e urgenza una efficace tutela della dignità della persona. Una tutela che protegga sia il salario dei cittadini sia i disoccupati, prevedendo ad esempio un'assicurazione europea contro la disoccupazione, come pure l'introduzione di un salario minimo europeo".Continua a leggere

Conte : via seta? Accordo solo economico : 13.00 Il perimetro del Memorandum con la Cina sulla via Belt and Road"(la nuova via della seta ndr "è squisitamente economico-commerciale,non mette minimamente in discussione la nostra collocazione euro-atlatica"ha detto il premier Conte alla Camera in vista del Consiglio Ue, annunciando che il 26 e 27 aprile sarà al Forum Belt and Road, a Pechino. Sulla Brexit,Conte ha detto"serve chiarezza",l'uscita avvenga "senza strappi e in maniera ...

Clima - Conte : “l’UE deve dedicare il meglio della sua capacità - gli sforzi nazionali da soli non bastano” : L’Italia sostiene “un approccio ambizioso dell’UE ai cambiamenti Climatici“: queste le parole presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle sue comunicazioni alla vigilia del prossimo Consiglio europeo. “Alla sfida, l’UE deve dedicare il meglio della sua capacità di adattamento ai mutamenti globali. Gli sforzi nazionali da soli non bastano – aggiunge Conte –. Il tema della sostenibilità ...

Nave Jonio - Conte non strumentalizzare singolo caso emergenza : Conte: "Il governo non si e' mai sottratto all'interlocuzione, per quanto riguarda la politica sull'immigrazione sono venuto piu' volte a parlare"

La nuova Inter di Conte - 6 super colpi di Marotta : è rivoluzione - l’11 per tentare l’assalto in campionato [NOMI e DETTAGLI] : 1/14 La nuova Inter di Conte ...

Brexit : Conte - tuteleremo gli italiani : ANSA, - ROMA, 19 MAR -"In un Contesto che mantiene ancora forti elementi di incertezza, il Governo italiano continuerà a lavorare per garantire la tutela dei diritti dei cittadini, delle nostre ...

Netflix si affranca dalla Apple Tv : non renderà disponibili suoi Contenuti : Netflix sbobba la Apple Tv e annuncia che non metterà a disposizione le sue serie Tv sul servizio in streaming che la casa della mela si appresta a lanciare. "Abbiamo scelto di non integrare i nostri ...

Franceschini - Conte ordini sbarco : ANSA, - ROMA, 19 MAR - "Il presidente del Consiglio dica subito su quello che sta accadendo al largo di Lampedusa, che avviene sulla pelle di esseri umani e espone l'Italia all'interesse del mondo. Il presidente Conte alzi il telefono e dia ordine di far sbarcare quei profughi. Dimostri di essere il capo del Governo". Lo dice nell'Aula della Camera Dario Franceschini riferendosi alla ...

Uomini e Donne : ANGELA e GIULIA si “Contendono” LUCA DAFFRÈ [anticipazioni trono classico] : Continuano le registrazioni del trono classico di Uomini e Donne e, in questo caso, le troniste ANGELA Nasti e GIULIA Cavaglià si stanno contendendo le “attenzioni” di LUCA DAFFRÈ, già ex corteggiatore di Teresa Langella ed ex tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo nel dating show di Maria De Filippi… Nelle puntate già andate in onda, LUCA ha deciso di partecipare ...