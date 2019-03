Congresso delle famiglie a Verona - boicottaggio social degli alberghi partner dell'iniziativa. Strappo nella Lega : Cronaca La destra raduna antiabortisti e antigay, a Verona il meeting della famiglia sovranista dal nostro inviato GIAMPAOLO VISETTI Nel frattempo anche l'Università di Verona esce allo scoperto e ...

Congresso mondiale delle Famiglie - c’è chi dice no : «Così torniamo al Medioevo» : Mentre il ministro Salvini conferma la sua presenza al Convegno delle Famiglie a Verona dal 29 al 31 marzo, mentre il Governo si spacca sull’iniziativa tanto voluta dal ministro della Famiglia e della Disabilità Lorenzo Fontana e dal senatore Simone Pillon, mentre Di Maio si allontana ancora una volta dal collega leghista manifestando il suo totale disaccordo all’evento «chi tratta le donne a quel modo considerandole esseri inferiori figuriamoci ...

"Nega la violenza sulle donne". E il Congresso delle famiglie euro vuol querelare Di Maio : ... hanno scritto in un comunicato stampa Antonio Brandi e Jacopo Coghe , presidente e vicepresidente del Congresso che sta infiammando la politica italiana. Brandi e Coghe, in particolare, si ...

Congresso delle Famiglie : Verona all inclusive per chi partecipa : Dalle piante nelle sale dei convegni allo spostamento delle fioriere nelle strade dove sfilerà la "marcia della famiglia", passando per i parcheggi gratuiti e per l'accesso all'Arena di Verona e agli ai musei civici a un prezzo irrisorio. Un euro per la precisione, contro i 10 euro del biglietto pagato a prezzo pieno. Basterà esibire il badge, dimostrare la partecipazione a un evento del Congresso delle Famiglie e la riduzione ...

"Nega la violenza sulle donne". E il Congresso delle famiglie ?vuol querelare Di Maio : Gli organizzatori del tredicesimo Congresso Mondiale delle famiglie, che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo prossimi, hanno minacciato querela nei confronti del vicepresidente del Consiglio e leader del Movimento Cinque Stelle, l'onorevole Luigi di Maio, per le sue ultime affermazioni in merito all'iniziativa."Di Maio ha scelto la poltrona comoda della casta e di offendere le famiglie. Le sue affermazioni di oggi su Facebook sono da querela", ...

Congresso mondiale delle famiglie 2019 : date - programma e temi. Cos’è : Congresso mondiale delle famiglie 2019: date, programma e temi. Cos’è “L’Organizzazione Internazionale per la Famiglia (International Organization for the Family, IOF) è lieta di annunciare che il XIII Congresso mondiale delle famiglie (WCF) si terrà in Italia, nella città di Verona, dal 29 al 31 marzo”. È quanto si legge sulla home page di WCF. “Il vento del cambiamento: L’Europa e il Movimento Globale ...

Congresso sulle famiglie - il M5S non sarà presente - lo dichiara Luigi Di Maio : “Violati i diritti delle donne” : Il leader del Movimento 5 Stelle dichiara la non presenza del M5S al Congresso sulle famiglie Luigi Di Maio ribadisce con forza il no del Movimento 5 Stelle al “Congresso sulle famiglie” di Verona. “Ve lo dico: se qualcuno di voi pensa che la donna debba restarsene a casa a farsi dire quello che deve … Continue reading Congresso sulle famiglie, il M5S non sarà presente, lo dichiara Luigi Di Maio: “Violati i diritti ...

Congresso delle famiglie di Verona - scontro nel governo. Il M5s attacca 'Ritorno al Medioevo' : Politica Famiglia, Buffagni, M5s, apre scontro nel governo: "No al World family congress". Palazzo Chigi: "Mai ricevuta richiesta di patrocinio"

Congresso delle Famiglie a Verona : il capogruppo della Lega si dimette per protesta : Il capogruppo al Consiglio comunale di Verona, Mauro Bonato si è dimesso lo scorso 8 marzo per protestare contro il tema del XXIII Congresso mondiale delle Famiglie che si svolgerà dal 29 al 31 marzo a Verona. “E' un ritorno al Medioevo: non si può accettare che salgano sul palco individui che associano l'omosessualità al satanismo” aggiunge il capogruppo in merito alle dichiarazioni della scrittrice Silvana de Mari. Si dimette il capogruppo al ...

Congresso delle Famiglie - Bonino : «La famiglia lodata a Verona è reazionaria come il sovranismo» : Per gli organizzatori del Congresso di Verona la libertà personale, a partire dai rapporti familiari, è fattore di disordine e debolezza politica, e quindi attaccano nella Ue il garante di quella ...

Governo : raggiunta intesa per l'accordo con la Cina. Le tensioni si spostano su F35 e il Congresso mondiale delle famiglie : Conte risponde ai dubbi della Lega: 'il memorandum darà nuovo impulso all'economia del paese tutelando gli asset strategici che non saranno interessati dagli accordi'

Cos'è il Congresso mondiale delle famiglie a cui andrà Salvini : La kermesse raduna attivisti anti-aborto e membri di movimenti che si oppongono al divorzio, alle coppie omosessuali e all'emancipazione della donna

Cos’è il Congresso mondiale delle famiglie a cui andrà Salvini : Salvini stringe un rosario durante un discorso a Piazza Duomo (foto: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images) Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha confermato che andrà al Congresso mondiale delle famiglie che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo. La discussa kermesse, che il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio aveva definito il raduno della “destra degli sfigati”, è organizzata dall’International Organization for the Family ...

Congresso mondiale delle famiglie a Verona. Salvini ci sarà - Grillo no : Matteo Salvini andrà al Congresso mondiale delle famiglie a Verona. Lo conferma con un "sì" secco ai cronisti che gli chiedevano se avrebbe partecipato al controverso forum al termine di una conferenza stampa a Montecitorio. Sarà all'ombra dell'Arena, non alle manifestazioni del "Fridays for future" serie di marce sulle tematiche ambientali."Io faccio il ministro dell'Interno - ha detto il vicepremier - e domani ho in ...