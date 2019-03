Con Trump il capitalismo americano ha imboccato un binario morto

[L'analisi] Xi Jinping in Italia tra le polemiche - eppure dialoga anche Con Trump - Macron e Merkel : ma ecco la differenza : ... il cuore dell'Occidente, i maggiori paesi europei con Usa, Canada e Giappone, si associa alla "Via della Seta", pilastro della strategia internazionale di penetrazione di Pechino nel resto del mondo.

Usa : Guai per 'Conoscente' di Trump : ANSA, - WASHINGTON 19 MAR - Alcuni dei massimi responsabili dei democratici in Congresso hanno chiesto all'Fbi di indagare sulla proprietaria di un centro massaggi in Florida vicina al presidente ...

Trump Contro satira in tv su di lui : ANSA, - WASHINGTON, 17 MAR - Il presidente americano Donald Trump minaccia i programmi satirici televisivi che lo criticano: "E' davvero incredibile che show come Saturday Night live, non divertenti, ...

Brexit - Trump a gamba tesa : futuro accordo Con Gb ha potenziale illimitato. May ci ritenta - terzo voto e proroga a 30 giugno : Mentre Londra si dibatte per uscire dall'impasse sulla Brexit, il presidente americano, Donald Trump, ha celebrato il potenziale illimitato di un accordo futuro con il Regno Unito. "La mia amministrazione non vede l'ora di negoziare un accordo commerciale su larga scala con la Gran Bretagna. Il potenziale e' illimitato!", ha twittato di prima mattina l'inquilino della Casa Bianca. Ieri il Parlamento britannico ha votato per evitare l'uscita ...

Trump si insinua tra Londra e Bruxelles : "Pronti a un accordo di larga scala Con Uk dal potenziale illimitato" : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha insistito oggi sull'enorme potenziale di un accordo commerciale tra gli Stati Uniti e il Regno Unito in un momento in cui i negoziati sulla Brexit sono bloccati a Londra."Il mio governo è pronto a negoziare un grosso accordo commerciale con il Regno Unito. Il potenziale è illimitato!", ha twittato.

Contro Donald Trump corre anche Beto O'Rourke - perdente di successo : "Mi candido" : Beto O'Rourke scioglie le riserve e scende in campo per sfidare Donald Trump. Lo fa con Ktsm, una tv locale della sua città in Texas: "Sono soddisfatto di quello che El Paso ha fatto e di quello che rappresenta. Questa è una buona fetta del perché mi candido. La città è il miglior esempio di questo paese al suo meglio". L'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore, prima dell'arrivo di Beto in Iowa, ...

Donald Trump pronto ad abbandonare i negoziati Con Pechino : ... sottolineando come "la Cina non stia andando bene", riferendosi al rallentamento dell'economia del gigante asiatico. Trump ha comunque notato come il presidente Xi Jinping abbia visto "che sono ...

Aereo caduto - Trump blocca i Boeing 737 Max. Scatole nere - sContro per decifrarle : La partita è diventata finanziaria e politica, non solo tecnica. Se ne è parlato ad Addis Abeba durante la visita del presidente francese Emmanuel Macron. Secondo fonti governative, il premier etiope ...

PATTO ITALIA-CINA/ "Salvini deve ricucire Con Trump o il governo è a rischio" : L'Italia è l'unico paese del G7 che dice sì per primo alla "One Belt One Road". Un passo falso, sgradito agli Usa. Ora il governo deve ricucire

Trump vuole Controllare i social network per scovare i falsi invalidi : (foto: Towfiqu Photography/Getty Images) La Casa Bianca sta lavorando con l’Amministrazione per la previdenza sociale per monitorare i social network e scovare i falsi invalidi che frodano lo Stato. Il controllo dei principali social network, come Facebook e Twitter, è uno strumento che l’amministrazione Trump vorrebbe sfruttare per identificare le persone che rivendicano i sussidi d’invalidità senza averne diritto. Questa manovra ...

Huawei - Trump alla Merkel : 'Se gli affidate le reti 5G - limiteremo la collaborazione Con voi su intelligence' : Il testo porta la data di venerdì 8 marzo e la firma dell'ambasciatore americano a Berlino Richard Grenell , ed è stata spedita al ministero dell'economia tedesco. E' la prima volta che gli Stati ...

Trump propone budget da 4.700 mld di dollari - Congresso pronto a bocciarlo : ... solo nel 2034 Trump prevede un pareggio di bilancio, da raggiungere presupponendo una crescita dell'economia più veloce delle stime generali. Stando alla proposta, le spese in difesa saliranno del 5%...

Huawei - Trump alla Merkel : “Se gli affidate le reti 5G - limiteremo la collaborazione Con voi su intelligence” : Cresce la tensione tra Usa e Germania sul fronte delle rete 5G. Il presidente americano Donald Trump, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, ha inviato una lettera ad Angela Merkel dicendo che se i tedeschi intendono aprire le porte a Huawei per la realizzazione delle reti 5G gli Usa sono pronti a limitare la loro collaborazione con la Germania nel campo dell’intelligence. Il testo porta la data di venerdì 8 marzo e la firma ...

Trump ha chiesto mezzo miliardo di dollari per Contrastare l'influenza russa - : Obiettivo è fornire assistenza all'Europa, all'Eurasia e all'Asia centrale per sostenere gli sforzi nella transizione dalle attrezzature militari russe. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ...