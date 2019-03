Clima, piazze italiane: ora assemblea

Dopo lo sciopero suldel 15 marzo i referenti delledi 'Fridays For Future' lanciano l'nazionale costituente per una "discussione democratica e partecipata". L'obiettivo è "creare un'organizzazione ben definita che collabori sulla base delle regole su cui il movimento internazionale, ispirato da Greta Thunberg, si fonda, ossia: apartiticità, pacifismo e pieno riconoscimento delle indicazioni scientifiche in vista della produzione di richieste e obiettivi condivisi a livello nazionale".(Di martedì 19 marzo 2019)

