ilsussidiario

(Di martedì 19 marzo 2019) Irapiti dalla battaglia per ilnon hanno una culturaglobale: conoscono solo qualche slogan fatto in casa. O dai media

carlobellieni : CLIMA/ La “coscienza” ecologica dei giovani e la profezia di Pasolini - ChiaLaura1965 : RT @ReRebaudengo: Italiani sono preoccupati per emergenza #clima e #ambiente ma a fronte di questa presa di coscienza non segue un’azione e… - Filippo_Magnani : RT @ReRebaudengo: Italiani sono preoccupati per emergenza #clima e #ambiente ma a fronte di questa presa di coscienza non segue un’azione e… -