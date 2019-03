Classifica Tirreno-Adriatico 2019 | Primoz Roglic in trionfo | Adam Yates beffato per un

Classifica Tirreno-Adriatico 2019 : graduatoria e distacchi. Primoz Roglic in trionfo - Adam Yates beffato per un solo secondo : Spettacolare vittoria di Primoz Roglic (Jumbo-Visma) nella Tirreno-Adriatico 2019. Il corridore sloveno ha completato una straordinaria rimonta ai danni del britannico Adam Yates (Mitchelton-Scott) nella cronometro conclusiva aggiudicandosi il successo per 1”. Sul terzo gradino del podio il danese Jakob Fuglsang (Astana), mentre Alberto Bettiol (EF Education First) è il migliore tra gli italiani con l’undicesimo posto finale. Di ...

LIVE Tirreno-Adriatico 2019 - cronometro S. Benedetto del Tronto in DIRETTA : ultima battaglia per la Classifica generale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima frazione della Tirreno-Adriatico 2019, ultimo atto di questa appassionante corsa a tappe andata in scena nell’ultima settimana sulle strade italiane. La giornata di ieri ha regalato un’altra spettacolare vittoria del francese Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) sul traguardo di Jesi e non ha modificato la situazione della classifica generale. La sfida per il successo ...

Tirreno-Adriatico 2019 - Alaphilippe fa il bis in contropiede. La Classifica dopo Jesi : A Jesi arriva il bis previsto, ma a firmarlo non è l'atteso Elia Viviani: è il suo compagno Julian Alaphilippe a conquistare lo sprint, portando a tre i successi del suo 'branco di lupi' in questa ...

Tirreno-Adriatico 2019 : le pagelle della quarta tappa. Alexey Lutsenko eccezionale - Roglic vola in chiave Classifica : Grandissimo spettacolo nella quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2019: la frazione partita da Foligno e giunta a Fossombrone, con gli strappi marchigiani da affrontare, ha premiato il campione kazako Alexey Lutsenko, abile a superare in uno sprint ristretto Primoz Roglic ed il leader della classifica generale Adam Yates. Andiamo a rivivere la frazione con le pagelle dei protagonisti. Alexey Lutsenko, voto 10: davvero impressionante oggi il ...

Tirreno-Adriatico 2019 - Lutsenko vince due volte. Classifica dopo la quarta tappa : Fossombrone, 16 marzo 2019- All'elenco di chi deve vincere due volte una corsa ampiamente meritata si iscrive anche Alexey Lutsenko : quando la Tirreno-Adriatico 2019 si presenta nelle terre del suo ...

Tirreno Adriatico 2019 - Viviani sbriciola i tabù. Classifica dopo la terza tappa : Elia Viviani doveva essere ed Elia Viviani è. Oltre che previsto, è un successo ricco. Intanto perché alla Tirreno-Adriatico 2019 l'olimpionico non aveva mai vinto. Poi perché in Italia con la maglia ...

Classifica Tirreno-Adriatico 2019 : graduatoria e distacchi. Adam Yates maglia azzurra : Adam Yates è il nuovo leader della 54ma edizione della Tirreno-Adriatico. Il 26enne britannico della Mitchelton-Scott grazie al quinto posto sul traguardo di Pomarance va ad indossare la maglia azzurra. Per quanto riguarda gli altri big, terza posizione per Primoz Roglic a 7”, sesta per Tom Dumoulin a 22” e ottava per Julian Alaphilippe a 27”. Il migliore degli italiani è Alberto Bettiol, dodicesimo a 52”, mentre Vincenzo Nibali è 29° a 1”25”. ...

Tirreno-Adriatico 2019 - Adam Yates : “Vittoria importante anche per la Classifica generale”; Michael Hepburn : “Non mi aspettavo di vestire la maglia del leader” : E’ stato il lungomare dei test ad alta velocità del ciclismo il palcoscenico della prima tappa della Tirreno Adriatico 2019. Una cronometro a squadre combattuta fino all’ultimo metro e vissuta fino all’ultimo secondo che sul Lido di Camaiore ha regalato forti emozioni agli appassionati e anche qualche pericolo per le condizioni di asfalto bagnato che i corridori hanno dovuto affrontare. A vincere la frazione è stata la Mitchelton-Scott, ...