Ciclismo | UFFICIALE | Ineos rivelerà il team Sky a maggio L’esordio sarà nel Tour de

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini accoglie un nuovo partner : ufficiale l’accordo con la XTech : Un nuovo partner tecnico si affianca agli #OrangeBlue per questa stagione 2019, si tratta di XTech, azienda italiana fondata nel 1981 XTech e la Nippo Vini Fantini Faizanè affronteranno insieme la stagione 2019. L’azienda italiana fondata nel 1981 sarà il nuovo fornitore tecnico degli #OrangeBlue per tutto l’abbigliamento intimo tecnico da gara, per far fronte a tutte le variazioni climatiche che gli atleti del team si troveranno ad ...