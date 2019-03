Ciclismo | sarà il colosso britannico Ineos a rilevare il team Sky in vista della prossima

Ciclismo - a tutto Viviani : “battere Sagan non era scontato - sarà il rivale più pericoloso alla Sanremo” : Lo sprinter italiano ha parlato non solo della sua vittoria nella terza tappa della Tirreno-Adriatico, ma anche delle sensazioni in vista della Sanremo Prima vittoria in stagione per Elia Viviani, riuscito a prendersi la terza tappa della Tirreno-Adriatico dopo uno sprint pazzesco. Niente da fare per Sagan e Gaviria sul traguardo di Foligno, tagliato per primo dal corridore della Deceuninck-Quick Step a velocità supersonica, insostenibile ...

Ciclismo - orari tv Tirreno-Adriatico : tutte le tappe saranno su Rai 2 e RaiSport : La Tirreno-Adriatico 2019 prenderà il via mercoledì 13 marzo con la oramai classica cronosquadre a Lido di Camaiore per terminare martedì 19 ancora più tradizionalmente con la crono individuale a San Benedetto del Tronto. Nelle sette tappe in programma non sono previsti arrivi in alta quota, ma alcune frazioni presentano salite ripide e muri. Banco di prova importante in vista delle grandi Classiche di primavera, alla Corsa dei Due Mari edizione ...

Ciclismo - Tour de France 2019 : Adam Yates conferma la presenza al GT translpino. Simon sarà al Giro : La conferma arriva dal sito cyclingnews.com: Adam Yates avrebbe confermato la sua partecipazione alla prossima edizione del Tour de France, dove sarà capitano della Mitchelton-Scott. Il britannico ha affermato che il suo obiettivo sarà quello di salire sul podio, dopo il quarto posto del 2016 (con la vittoria della Maglia Bianca quale miglior giovane), mentre lo scorso anno terminò soltanto 29°. Queste le dichiarazioni di Adam Yates: “Sono ...

Ciclismo : Parigi-Nizza 2019 - Pierre Rolland non ci sarà per una doppia frattura dello scafoide : Pierre Rolland non sarà al via dell’edizione 2019 della Parigi-Nizza. Il corridore francese, che da quest’anno ha deciso di accasarsi alla Vital Concept B&B Hotels, si è infatti procurato una doppia frattura allo scafoide nelle fasi iniziali della Classic de l’Ardèche. Lo stop, per lui, sarà di alcune settimane. Il vero problema, però, è un altro: con questa sua assenza forzata dalle strade diventerà più difficile, per la ...

Ciclismo – Nuovo appuntamento per la Biesse Carrera : sabato 2 marzo ci sarà il Memorial Polese : Dopo la buona prova offerta in Slovenia, la Biesse Carrera torna in Italia per l’appuntamento di sabato 2 marzo al Memorial Polese Dopo l’ottima esperienza in Slovenia, la Biesse Carrera torna in Italia. L’appuntamento è per sabato 2 marzo con il Memorial Polese. Sulla linea del via ci saranno: Andrea Berzi Tommaso Bramati Raul Colombo Filippo Conca Jacopo Menegotto Stefano Taglietti Il Memorial Polese è caratterizzato ...

Ciclismo – New entry in casa Biesse Carrera : Mario Scirea sarà il nuovo d.s. della squadra : La Biesse Carrera annuncia ufficialmente l’entrata di Mario Scirea nel team in qualità di direttore sportivo al fianco di Marco Milesi e Sergio Gozio Importante new entry nello staff della Biesse Carrera! Per la stagione 2019, Mario Scirea collaborerà con il nostro team, affiancando, in qualità di d.s., Marco Milesi e Sergio Gozio. “Sono molto contento di questa collaborazione – dichiara Scirea, ex Campione del Mondo e ...

Ciclismo – Nibali pronto per l’esordio stagionale : “sarà un anno intenso - spero di aver fatto la scelta giusta” : Vincenzo Nibali e la sua preparazione in vista del primo appuntamento di stagione, l’opinione del corridore messinese prima dell’esordio all’UAE Tour Prima di affrontare tutti gli impegnativi appuntamenti di questa stagione, Vincenzo Nibali si è unito al suo team per gli allenamenti. Al termine del ritiro e prima dell’esordio all’UAE Tour negli Emirati Arabi Uniti, il ciclista della Bahrain Merida ha ...

Ciclismo - parla Pinarello : “Geraint Thomas sarà al via del Giro d’Italia. Con lui nella Sky anche Moscon e Bernal” : Una notizia a sorpresa, che va a smentire quella arrivata qualche settimana fa dalla BBC: ieri Fausto Pinarello, Ceo dello storico marchio che fornisce le biciclette al Team Sky, in occasione di CosmoBikeShow, si è espresso sulla prossima edizione del Giro d’Italia, che scatterà da Bologna l’11 maggio con una breve cronometro verso il San Luca. Pinarello ha praticamente annunciato i capitani per lo squadrone britannico in vista della ...

Ciclismo - rivoluzione in Rai : Silvio Martinello non sarà più il commentatore tecnico. E i diritti per il Giro d’Italia… : Silvio Martinello non sarà più il commentatore tecnico durante le telecronache di Ciclismo sui canali Rai. Il Campione Olimpico di Atlanta 1996 aveva incominciato la sua carriera col network pubblico nell’ormai lontano 2003, subito dopo aver appeso la bicicletta al chiodo, e nel corso degli anni aveva preso sempre più spazio fino a formare l’affiatata coppia con Francesco Pancani. Il nuovo piano editoriale di RaiSport non prevede più ...

Ciclismo : Geraint Thomas sarà al Tour de France - ma non al Giro d’Italia : Geraint Thomas conferma alla BBC che prenderà parte al Tour de France, ma non al Giro d’Italia. Non vedremo, dunque, il gallese impegnato sulle nostre strade, dal momento che va alla caccia di allori su quelle transalpine. Thomas ha ammesso di avere un conto in sospeso con la corsa rosa, che per lui, nel 2017, è finita in modo particolarmente brusco, poiché una caduta ai piedi del Blockhaus causata da una moto gli impedì di continuare il ...

Ciclismo - Chris Froome : “Tornerò al Giro d’Italia. Le Olimpiadi 2020 saranno un obiettivo. Che giornata al Colle delle Finestre” : Chris Froome si sta preparando per affrontare al meglio una stagione molto ricca, l’obiettivo del suo 2019 è il Tour de France dove andrà a caccia del pokerissimo e alla vigilia del suo debutto in gara ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il capitano del Team Sky non difenderà la maglia rosa conquistata lo scorso anno grazie alla magnifica impresa nella tappa del Colle delle Finestre: “Decisione dura, molto ...

San Giovanni Rotondo : si presenta la tappa del Giro d'Italia Ciclismo - corsa rosa : sarà l'unico arrivo in Puglia dell'edizione 102. Oggi ... : Oltre a Davide Cassani, saranno presenti Jenny Narcisi, pluricampionessa di Ciclismo, medaglia di argento nel 2017 ai campionati del mondo in Sud Africa; Lorena Ziccardi, campionessa italiana ...

Ciclismo – Doppia wild card per la Nippo Vini Fantini Faizanè : gli orange-blue saranno al Giro d’Italia e alla Strade Bianche : Grazie al prestigioso invito ricevuto da RCS Sport il team Nippo Vini Fantini Faizanè sarà al via del 102° Giro d’Italia. Ufficializzate le wild card anche per le altre classiche di primavera, gli #OrangeBlue saranno al via delle Strade Bianche La Nippo Vini Fantini Faizanè sarà al via del 102° Giro d’Italia. La corsa rosa, l’amore infinito, la corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo. Grazie all’invito ricevuto da RCS Sport ...