Ciclismo – Il Team Sky cambia nome | Froome fiero di far parte del Team Enios

Ciclismo – Rivoluzione per il Team Sky : Froome annuncia il nuovo nome della sua squadra : Il Team Sky cambia nome: Chris Froome annuncia su Instagram la grossa novità “Sono davvero tanto eccitato all’idea di continuare insieme a questi ciclisti ed a questo staff fino al 2020 e oltre. In attesa di raggiungere altri successi come Team INEOS!Tante grazie a tutti coloro che mi hanno coinvolto in questo gruppo speciale di persone ”. Con queste parole Chris Froome ha annunciato il cambio del nome del Team Sky, la ...

Ciclismo : Ratcliffe acquista il Team Sky e sogna il Chelsea : 8 GRANDI GIRI IN 10 ANNI PER IL Team SKY - Ratcliffe acquisisce una delle squadre più vincenti dell'ultimo decennio del mondo del Ciclismo. Dal 2010, anno del debutto, a oggi, il Team Sky ha portato ...

Ciclismo - Team Sky diventa Ineos - Ratcliffe il nuovo proprietario : Il Team Sky cambia proprietario e diventa Ineos. Il passaggio di consegne è stato ufficializzato oggi in un comunicato. Ineos è il nome della multinazionale peltrolchimica di Jim Ratcliffe, considerato l'uomo britannico più ricco con un patrimonio di oltre 20 miliardi di euro. Ineos diventerà l'unico proprietario della squadra a partire dal 1 maggio e, come si legge nel comunicato, «continuerà a ...

La società Ineos del miliardario Jim Ratcliffe sarà la nuova proprietaria della squadra di Ciclismo oggi nota come Team Sky : La società britannica Ineos, che opera nel settore chimico, sarà la nuova proprietaria della squadra di ciclismo attualmente nota come Team Sky. A partire da maggio la squadra diventerà quindi il Team Ineos, anche se a occuparsene sarà sempre il

Ciclismo - UFFICIALE : Ineos rivelerà il team Sky a maggio. L’esordio sarà nel Tour de Yorkshire 2019 : La notizia era nell’aria ed è arrivata l’ufficialità: la Sky, compagine di riferimento del Ciclismo internazionale, diventerà team Ineos. E’ stato infatti raggiunto l’accordo contrattuale tra le due società che, contrariamente alle aspettative, si concretizzerà a partire dal 1° maggio 2019 e non nel 2020. La squadra sarà quindi sotto il controllo del potente magnate inglese Jim Ratcliffe e si presenterà al via del ...

Ciclismo – Futuro Team Sky : multinazionale britannica pronta a rilevare la squadra - presto l’ufficialità : Deciso il Futuro del Team Sky? presto un’importantissimo annuncio: la squadra britannica continuerà la sua avventura nel World Tour Solo qualche mese fa Sky annunciava il suo ritiro dal mondo del Ciclismo: un brutto colpo per il Team Sky che, però, sin da subito non è andato in allarme, certo di trovare una soluzione e dunque di poter proseguire la sua avventura nel World Tour, senza dover ‘abbandonare’ i suoi ...

Ciclismo - sarà il colosso britannico Ineos a rilevare il team Sky in vista della prossima stagione : Velocissima con i suoi corridori, ma rapida anche in fase decisionale. Il team Sky, infatti, dopo l’annuncio dell’addio del munifico sponsor capeggiato dal magnate delle telecomunicazioni Rupert Murdoch, ha già deciso il proprio futuro. Come ha riportato la Gazzetta dello Sport, infatti, sembra che Ineos, la multifunzionale del comparto petrolchimico che ha in Jim Ratcliffe il proprietario (l’uomo più ricco del Regno Unito con ...

Ciclismo - risultati Elite-Under 23 : il Team Colpack vince a cronometro - Venchiarutti domina la Popolarissima : La stagione 2019 degli Elite-Under 23 italiani prosegue con due arrivi di caratura nazionale: in Veneto nel circuito della “104ma Popolarissima” a Treviso e in Toscana con la “Cronosquadre della Versilia Michele Bartoli” a Forte dei Marmi. Andiamo a vedere i risultati. Il friulano Nicola Venchiarutti si aggiudica in volata la “104ma Popolarissima”. Il velocista del Cycling Team Friuli riesce ad aggiudicarsi la ...

Ciclismo - il futuro della Sky è delineato : arriva il Team Ineos : Il 2019 sarà l’ultimo anno del Team Sky nel grande Ciclismo, come annunciato dal gruppo britannico nello scorso dicembre, ma l’avventura di Froome, Thomas e compagni avrà un seguito. Il Team principal Dave Brailsford ha trovato un nuovo e grande sponsor per proseguire l’attività, ed anche se non si conoscono ancora i dettagli dell’operazione è immaginabile che la squadra sarà di altissimo livello anche nei prossimi anni. Sky sarà sostituita da ...

Ciclismo - Tirreno-Adriatico – Ritiro per Gianni Moscon : il ciclista del Team Sky abbandona la 2ª tappa : Brutte notizie per il Team Sky: Gianni Moscon costretto ad abbandonare la seconda tappa della Tirreno-Adriatico a 40 km dall’arrivo A 4o km dell’arrivo della seconda tappa della Tirreno-Adriatico, quella che porta da Camaiore a Pomarance, arrivano brutte notizie per il Team Sky. Gianni Moscon ha annunciato ufficialmente il suo Ritiro. Il ciclista italiano ha deciso di abbandonare la corsa, dopo aver parlato più volte con ...

Ciclismo - tolta la licenza al Team PPCC! Motivo? Ci sono pornoattori e modelle hard in squadra : Episodio incredibile nel mondo del Ciclismo. La Federazione Britannica ha infatti deciso di revocare la licenza che aveva concesso dal Team PPCC fin dal 2016. Il Motivo? Violazione dell’articolo 1.1.089 del regolamento UCI perché la presenza di questa squadra nuocerebbe all’immagine del Ciclismo. Il Team è composto da ciclisti e cicliste che nella vita lavorano nel mondo del porno e dunque il “Porn pedallers cycling club” ...

Nibali : ‘Il Ciclismo italiano soffre’ - l’idea di un team nato dal crowdfunding : Per il ciclismo italiano il presente è ricco di contraddizioni e il futuro carico di incognite. I corridori azzurri sono ancora presenti in gran numero nel World Tour, così come anche manager e tecnici. Il nostro movimento non ha però più da anni una squadra nella categoria maggiore, ed anche a livello giovanile l’Italia non è più tra i punti di riferimento non essendo rimasta al passo con i cambiamenti arrivati da altre nazioni. Il campione più ...

Ciclismo - Memorial Polese Under 23 : Giulio Masotto regala la prima vittoria stagionale al Team Colpack : Giulio Masotto ha vinto il “26° Memorial Polese”. Il veronese ha trionfato in volata sul traguardo di Santa Maria del Piave, dove la corsa è giunta dopo 156,8 km dalla partenza avvenuta a San Michele di Piave. L’alfiere della Colpack si è imposto nettamente, ben pilotato dal suo treno che lo ha lanciato alla perfezione permettendogli di battere sul filo di lana il toscano Yuri Colonna (Casillo) e il bolognese Gregorio Ferri (Zalf ...

Ciclismo - UAE Tour – Il Team Jumbo-Visma domina la cronosquadre : Roglic primo leader della corsa : La prima tappa dell’UAE Tour 2019 va al Team Jumbo-Visma: primoz Roglic leader della corsa. Buona prova di Dumoulin e Nibali fra i big delle altre squadre La prima tappa dell’UAE Tour 2019 va al Team Jumbo-Visma! La formazione neerlandese si aggiudica la cronometro sul tracciato pianeggiante di Hudayriat Island concludendo la gara con il tempo di 16’49”: 7 secondi in meno del Team Sunweb, 9 della Bahrain-Merida. primoz Roglic è ...