Chiara Ferragni e Fedez - la festa per il primo compleanno del figlio Leone : «Hai reso la nostra vita meglio della fantasia» : Come da tradizione "Ferragnez" i festeggiamenti per il primo compleanno di Leone sono iniziati già da qualche giorno. Il figlio di Fedez e Chiara Ferragni ha compiuto un anno nel...

Il cane di Chiara Ferragni sbarca su Instagram : La famosissima fashio blogger Chiara Ferragni continua a far parlare di sè. Da poco sfondato il muro dei dieci milioni di followers su Instagram, un risultato sorprendente per la trentenne cremonese fidanzata con il rapper Fedez. La grande visibilità e popolarità di Chiara ha permesso anche ai familiari di aver buon seguito sulla clebre app di fotografia.Se si accede, infatti, sui profili delle sorelle di Chiara, Velentina e Francesca, troviamo ...

Leone compie un anno : il figlio di Chiara Ferragni è già una star : Il compleanno del piccolo Leo, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, si avvicina e per i due genitori è sicuramente un evento da festeggiare e soprattutto condividere con i milioni di fan di Instagram ...

Chiara Ferragni : "Basta offendere - ognuno è bello così com'è" : A poche ore dalla romantica dedica che il marito Fedez le ha fatto durante il concerto a Torino, Chiara Ferragni torna sui social con un nuovo post che la ritrae mentre, indossando i pantaloni del ...

Chiara Ferragni e la foto inedita del suo pancione : 'Ero insicura del mio corpo' : Chiara Ferragni ha pubblicato una foto finora inedita della sua gravidanza. La fashion blogger più famosa d'Italia ha mostrato ai suoi followers di Instagram uno scatto che la ritrae con indosso un paio di Jeans e un reggiseno chiaro, con la pancia bene in mostra, spiegando di non averla condivisa prima perchè si sentiva insicura del proprio corpo e dei cambiamenti della gravidanza. La foto inedita condivisa su IG L'influencer ha deciso di ...

Chiara Ferragni festeggia Leone. E gli haters si scatenano : Il piccolo Leone sta per compiere un anno. E Chiara Ferragni non perde l'occasione per pubblicare un tenero video sul suo profilo Instagram. Nel filmato, che in poche ore ha conquistato quasi 1,5 ...

